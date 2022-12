Galilea Montijo y Legarreta se burlan de Danilo Carrera en 'Hoy'; él manda mensaje a Michelle Renaud

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La mañana de este martes 13 de diciembre el actor ecuatoriano Danilo Carrera reapareció en el programa Hoy a través de una entrevista y las conductoras titulares Galilea Montijo y Andrea Legarreta se burlaron de las declaraciones que hizo días atrás en contra de "las mujeres del medio". Como se recordará, el galán de Televisa confesó semanas atrás que tenía nueva novia y que era muy diferente a Michelle Renaud.

"Es una persona con valores totalmente diferentes, se dedica a la medicina, no tiene nada que ver con la actuación. Me encanta porque es mucho más inteligente que yo... ", expresó provocando controversia. En ese momento 'La Gali' no se quedó callada y arremetió en contra del protagonista de Hijas de la Luna: "Lo que dijo ahorita Danilo nos sacó de onda a las mujeres que nos dedicamos al medio artístico... a mí, sí me dolió".

Así reaccionó Gali al escuchar a Danilo

Luego de estas polémicas palabras, la mañana de este martes Andy tuvo que presentar una entrevista donde Danilo habló sobre su nueva novia y antes de escuchar sus declaraciones recordó el incidente: "Ya vieron, en alguna entrevista ya había dicho que era una chava muy especial", dijo y Galilea complementó: "Con muchos valores", en tono sarcástico. Por su parte, Arath de la Torre añadió: "Con valores diferentes a los nuestros", dijo provocando las risas.

En la nueva entrevista con Hoy, el actor comentó cuál es la razón por la que sigue sin presentar a su nueva pareja a los medios: "La escondo, sí la escondo, es algo mío, para mí, aprendí también que hay que dejarse cosas para uno, para la familia, y esta relación me la guardo para mí, la voy a cuidar mucho y la voy a tener muy cuidada". Asimismo, los reporteros le preguntaron al ecuatoriano si sus anteriores declaraciones iban dirigidas a su ex.

El galán de telenovelas de inmediato señaló que él no lanzó ninguna indirecta a Michelle y por el contrario, comentó que le desea lo mejor en su relación con Matías Novoa: "Espero que esté feliz, que le vaya bien, y les mando muchas bendiciones. Al final del día tienen que buscar una noticia cuando no hay, yo no mando mensajes a nadie, no estoy pensando en hacerle daño a nadie". Asimismo habló de su posible retiro de la actuación para volver a los deportes:

Entré a otra competencia, me encanta el deporte y tal vez me regrese a eso, estoy viendo, tal vez me regrese al fútbol, quién sabe".

