Golpe a Ferka: Esmeralda Ugalde, conductora de TV Azteca, habla de su 'amorío' con Christian Estrada

Ciudad de México.- El controversial modelo Christian Estrada no ha dejado de estar en medio de la polémica desde que se anunció su ruptura sentimental con María Fernanda Quiroz, mejor conocida como Ferka. En medio de la batalla legal que inició contra la actriz por la custodia de su hijo Leonel, ahora 'El Sina' fue involucrado en una nueva polémica porque presuntamente sería amante de la talentosa Esmeralda Ugalde.

Sí, los conductores del programa Chisme no Like aseguraron que Christian y la aclamada conductora de TV Azteca habrían pasado la noche del pasado viernes juntos en un hotel luego de que ambos asistieran al concierto Electropop Tour en Santa Ana, California, donde presuntamente él estuvo muy pasado de copas: "Andaba hasta las manitas de borracho, que se estaba cayendo...", dijo Elisa Beristain.

En la última canción, el ex de Ferka se acerca al VIP, se mete junto a Esmeralda Ugalde y los dos se escapan juntos... y se fueron a un hotel en Santa Ana, California, y pasaron la noche juntos".

Luego de que saliera a la luz esta controversia, la media hermana de Ana Bárbara rompió el silencio y aclaró mediante sus historias de Instagram que de ninguna forma tiene un amorío con el exprometido de Ferka: "¿En qué momento? quiero aclarar esto antes que avance, saludos para todos ustedes y en especial para Javier Ceriani y Elisa Beristain. He recibido un mensaje y una foto de algo que me dejó sin palabras".

Me impresiona cómo pueden armar un chisme de pasillo y asegurar cosas que no sucedieron", dijo indignada.

Ugalde relató que sí conoció a Christian en el evento pero negó que haya pasado algo entre ellos: "Todo padrísimo, yo (estaba) con mi mano derecha, conociendo a las personas ahí en el backstage, y dentro de las personas que conocí me topé a este niño que se llama Christian Estrada al cual solamente saludé. Lo saludé por su hermano que trabaja con Ana (Bárbara) en vestuario y makeup creo, entonces literal fue 'hola', 'adiós'".

La presentadora de programas como Corazón Grupero señaló que aunque no debería de dar aclaraciones sobre este chisme, prefiere hacerlo porque tiene una relación desde hace 12 años con Johnny Sigal y no quiere que esto la afecte: "Me fui al hotel con mi mano derecha y el otro grupo de artistas se fueron a cenar quien sabe a dónde, no lo sé, pero yo me regresé. Me conocen, está de más que esté aclarando esta situación".

Esmeralda finalizó la plática con sus seguidores de las redes pidiéndole a Elisa y Javier Ceriani que no inventen esos chismes sobre ella y exigió respeto para ella y su novio: "No es verdad, yo tengo una relación de 12 años, lo comparto siempre en mis redes sociales. No hay nadie más transparente, real, sincero, que yo y nuestra relación".

