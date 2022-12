Luto en la farándula: Tras levantar sospechas, actriz confirma lo peor y da dolorosa noticia

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- El pasado sábado, 10 de diciembre, una querida cantante y actriz levantó las sospechas de sus 4 millones de seguidores en Twitter, donde insinuó que su madre había perdido la vida. Si bien, en aquel momento no dio ninguna aclaración con respecto a ello. Recién este martes, 13 de diciembre, la ganadora del Grammy confirmó lo peor y explicó de qué manera sucedieron las cosas.

Se trata de Cher, quien es mundialmente famosa por su trabajo en el mundo de la música y de al actuación, al grado en el que ha sido reconocida no solo por La Academia o los Grammy sino que también cuenta con tres Globos de Oro, un Emmy y un premio en la categoría de 'Mejor actriz' en el Festival de Cannes. La celebridad ha aparecido en filmes de la talla de Mamma Mía! Una y otra vez, Sirenas, Hechizo de luna y el Primer lunes de mayo.

Mientras que en la música, Cher cuenta con grandes temas como Little Man, Just like Jesse James, Welcome To Burlesque, I got you babe, The shoop, shoop song; After all y Believe. Como se mencionó anteriormente, el pasado fin de semana, Cher, compartió un corto mensaje con el que alertó a sus fans: "Mamá se ha ido". Y aunque muchos comprendieron que la progenitora de la famosa había fallecido, la realidad es que esto no fue confirmado sino hasta este martes.

Cher alerta a sus fans con la oración "Mamá se ha ido"

Créditos: Twitter @cher

Todo ocurrió alrededor de las 5:46 horas, cuando Cher publicó un tuit en donde explicó que, durante algún tiempo, su madre estuvo muy enferma y si bien se recuperó, en días recientes tuvo una recaída por lo que fue trasladada de urgencia al hospital, pero ni bien llegó al centro de salud, los médicos confirmaron que Georgia, madre de la cantante, había perdido la vida: "La verdad... Ella ha estado enferma y recuperándose, luego se puso mal, tenía mucho dolor".

La famosa continuó su mensaje explicando lo siguiente:"Para cuando llegamos al hospital... La mujer que era mi mamá 'Kick Ass' ya no estaba aquí". Meses atrás, Cher mencionó en sus redes sociales que Georgia Holt tuvo que ser internada por neumonía; sin embargo pudo recuperarse de manera optima: "Mamá ha estado enferma de vez en cuando. Ella acaba de salir del hospital. Ella tenía neumonía. Ha estado mejorando".

Cher confirma el fallecimiento de su madre

Créditos: Twitter @cher

