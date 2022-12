Se volvió mujer: Sin exclusividad y tras llegar a TV Azteca, actor deja 'Hoy' y lo corren de Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Se reportó que un famoso actor y conductor, quien trabajó 7 años en el programa Hoy hasta que en 2020 lo dejaron fuera del elenco y que presuntamente estuvo en pláticas para unirse a TV Azteca, habría sido despedido de Televisa de un día para otro. Se trata de Jorge 'El Burro' Van Rankin, quien se ha caracterizado por hacer de todo con tal de divertir a la audiencia como besarse con otros actores y hasta volverse mujer.

El oriundo de la CDMX empezó su carrera siendo directivo del Canal 5 pero en 1993 fue invitado a conducir el exitoso programa El Calabozo. Luego realizó telenovelas como Carita de ángel y Salomé, actuó en series como 40 y 20 y Perdiendo el Juicio y llegó a formar parte del elenco de Hoy, pero a finales de 2020 salió del matutino en medio de rumores de una presunta rivalidad con la productora Andrea Rodríguez Doria.

Meses atrás se dijo que 'El Burro' estuvo haciendo negociaciones con la empresa del Ajusco pues Horacio Villalobos afirma que lo miró en las instalaciones del canal, ya que desde el año pasado dejó de ser exclusivo de la televisora de San Ángel. Sin embargo, en el arranque del Mundial de Qatar 2022 el actor regresó a Televisa por todo lo alto ya que lo integraron al equipo de La Jugada, donde hizo varias apariciones.

Sin embargo, el Canal de YouTube Chacaleo acaba de reportar que Jorge ya quedó fuera de esta emisión deportiva aunque aún faltan algunos días para que se acabe la copa: "El primero en ser echado fue 'El Burro' ya que hicieron sondeos y era el que tenía menor índice de toda la producción". Actualmente en el programa siguen al aire personalidades como Lalo España, Irina Baeva, Toño de Valdés, Facundo, entre otros.

Elenco de 'La Jugada'

Luego del inesperado despido del 'Burro', presuntamente los productores de Televisa Deportes prefirieron darle trabajo Alan Tatcher: "Le hicieron el feo a 'El Burro' en plena producción... pero de los dos no se hace uno". Supuestamente la presencia de Van Rankin no estaba ayudando a aumentar la audiencia del canal y señalaron que solamente lo habían contratado porque tiene palancas en Televisa y no porque sea talentoso.

No tiene talento ni como presentador ni como actor... el influyentismo le sigue ayudando a Van Rankin pero su imagen es pésima".

Fuente: Tribuna y YouTube Chacaleo