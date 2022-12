Se volvió mujer: Tras veto en Televisa y empeñar joyas, actor traiciona a Chapoy y regresa a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso actor y conductor, quien estuvo vetado de Televisa por haberse ido a trabajar a TV Azteca y unirse a Pati Chapoy, dará un duro golpe al rating de Venga la Alegría debido a que este martes 13 de diciembre aparecerá en el programa Hoy. Se trata del carismático Jorge 'Coque' Muñiz, quien regresará al matutino como invitado al lado de su colega cantante Carlos Cuevas.

El histrión mexicano ha tenido una carrera sumamente dinámica pues ha actuado, ha hecho música y hasta le ha apostado a la comedia, donde incluso se volvió mujer para varios sketches. Algunos de los proyectos que hizo en San Ángel son Navidad sin fin, La Escuelita VIP, Cantando por un Sueño y hasta la novela Yo amo a Juan Querendón (2007). Sin embargo, en el 2018 Coque se cambió a la empresa del Ajusco.

Su primer y único proyecto en esta televisora fue el programa ¡Pásele, yo invito!, sin embargo, este terminó fracasando y después salió del aire. No obstante, ha dado varias entrevistas exclusivas a Pati Chapoy, para el programa Ventaneando donde alguna vez sobre los vicios que tenía: "Me gusta el juego, la fiesta, me desvelo y soy muy vago. A cada rato me regañan, pero por favor respeten. Si el objetivo es hacer llorar a la familia sí lo lograron... Sí tengo una dependencia con el juego, porque me gusta", relató hace unos años.

Incluso Coque también ha hablado abiertamente de la crisis financiera que tuvo durante la pandemia, por lo que tuvo que empeñar varios bienes, entre ellos relojes y cadenas, además de vender un rancho, para sobrevivir ante el desempleo. Y es que supuestamente en Televisa lo habían vetado por irse a la empresa rival, donde también estuvo dando entrevistas a programas como Venga la Alegría.

Coque regresó al programa 'Hoy'

