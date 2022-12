"Te faltó empatía": Sasha Sokol da contundente respuesta a Yordi Rosado por entrevista a Luis De Llano

Ciudad de México.- En el marco del Día Internacional de la Mujer, la cantante Sasha Sokol sorprendió a la audiencia pues señaló al productor de televisión Luis De Llano por abuso, lo cual aseguró sucedió cuando ella era menor de edad e integrante del grupo Timbiriche, noticia que causó revuelo en los medios de comunicación pues mientas ella insistía en que no abordaría el tema de manera pública sino legal, el imputado tiempo después concedió una entrevista donde sí abordó la situación y sobre todo, se defendió.

El espacio antes mencionado fue el que conduce Yordi Rosado, productor y excolaborador del programa de Televisa, Otro Rollo, mismo que se transmite a través de la plataforma YouTube y donde ha contado con la presencia de diversas personalidades a quienes les ha sacado exclusivas y declaraciones bastante fuertes, una de ellas las que De Llano hizo en torno a las acusaciones de la cantante quien de manera formal le pidió al titular del espacio quitar esta emisión pues a manera personal, le causaba mucho dolor y a la vez, la revictimizaba.

La entrevista Yordi Rosado a Luis de Llano sigue disponible en YouTube. Foto: Captura de pantalla

En la entrevista, Luis De Llano insiste que con la cantante, mantuvo un "noviazgo", situación que generó controversia pues en aquel entonces, Sokol tenía solo 14 años de edad. Pese a que hace nueve meses el creativo de Televisa 'rompió el silencio', la polémica ha resurgido pues Rosado le pidió a la periodista Adela Micha ser ella quien lo entrevistara a él, espacio donde claro, abordo el tema de la entrevista que le dio el señalado por la intérprete de temas como Rueda mi mente o Serás el Aire.

"A veces me meto tanto en la entrevista que me convierto en espectador (...) El tema de Luis fue más delicado, creo que traté el tema muy ligero, muy superficial. Me faltó experiencia en un tema que era extremadamente importante", dijo.

Yordi Rosado tuvo como invitada a Adela Micha y ella fue quien lo entrevistó a él. Foto: captura de pantalla

Luego de las palabras de Yordi Rosado, Sasha recurrió de nueva cuenta a las redes sociales y en un hijo en Twitter, le respondió sobre las intenciones que tuvo para no atender su petición y mantener la entrevista en su canal en YouTube tanto que le reclamó que en lugar de faltarle experiencia, aquello de lo que careció fue de empatía; sin embargo, también remarcó que las intenciones fue para mantener el rating en su canal el cual, monetiza los videos que de manera semanal sube y donde hay famosos que mantienen una charla con él, como sucedió con Luis De Llano.

"Yordi: no te faltó experiencia, te faltó empatía. Por supuesto que no tienes culpa de lo que tus invitados te cuentan; pero tienes la responsabilidad de tu respuesta ante lo que escuchas (:..) Mientras hacías esas preguntas pensabas en el rating que tendría tu programa… No pensaste en mí. Ni en mí a los 14, ni en mí hoy. La empatía se tiene o no se tiene. Tú, no la tuviste", escribió.