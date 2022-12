Tensión en TV Azteca: Previo a final de 'MasterChef', Lorena Herrera explota contra Alejandra Ávalos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa actriz Lorena Herrera se metió en una tremenda controversia debido a que a través de las redes sociales envió un polémico comentario a su colega Alejandra Ávalos, con quien el próximo domingo se disputará el primer lugar del reality MasterChef Celebrity México. La también cantante sinaloense arremetió en contra de su compañera de programa porque solo prepara "platillos engordantes".

El próximo domingo 18 de diciembre llegará a su fin la segunda temporada del reality de cocina de celebridades producido por TV Azteca y los cuatro participantes que llegaron hasta la final fue 'La Ávalos', Ricardo Peralta 'La Loba', Lore y Arturo López Gavito. Al parecer la tensión entre ellos llegó a su límite pues hace algunas horas la famosa oriunda de Mazatlán aprovechó su cuenta de Twitter para lanzar una feroz crítica contra Ale.

Resulta que un usuario defendió a Herrera de los comentarios que hizo 'Avalitos' en su contra durante el capítulo pasado por haber cocinado "atún crudo" de nueva cuenta y es que como se recordará, a lo largo de toda la temporada la rubia hizo hincapié en que ella cuidaba demasiado su alimentación y que no comía cualquier platillo: "Alejandra Ávalos quejándose de que Lorena Herrera hace puro atún crudo, pero que crees mami tú no sales de tus FRUTOS ROJOS", dijo el internauta.

Aunque nadie lo imaginaba, la actriz de telenovelas como Dos mujeres, un camino y El Premio Mayor respondió al usuario y destrozó a Alejandra por su estilo para cocinar y por usar productos que para ella no se deberían consumir: "Nooo y lo peor cocinando puras cosas súper engordantes cuando nuestro país es 1er lugar en gente obesa en el mundo". Lorena quiso señalar que comer saludable también es delicioso.

Hay que promover la salud y demostrar que lo saludable es delicioso".

Lorena explotó contra Alejandra

No obstante, los comentarios de la estrella sinaloense de 55 años no fueron bien vistos por los usuarios ya que la calificaron de hacer una publicación gordofóbica y le recordaron que alimentarse saludable es sumamente costoso para muchas personas, por lo cual no debería satanizar ningún alimento. Hasta el momento Ale no ha respondido a la crítica de Herrera y se desconoce si habrá una clase de roce entre ellas en la final, la cual ya fue grabada con anticipación hace semanas.

