Trágico final: Famosa actriz pierde la vida tras años retirada; dejó la fama por terrible razón

Comparta este artículo

California, Estados Unidos- El mundo del cine y la televisión está de luto con la muerte de una querida actriz, quien perdió la vida este pasado 5 de diciembre a los 90 años luego de haberse retirado a los 34 años de edad porque no quería que el mundo la viera envejecer. Se trata de June Blair, una famosa actriz que brilló en los años 50 y 60 en la serie The Adventures of Ozzie and Harriet como la esposa de su marido en la vida real David Nelson.

June falleció en Sherman Oaks y su deceso fue confirmado por su sobrina Tracy Kristine Nelson a través de una publicación de Tributo en Facebook. El rol más destacado de Blair fue en la serie de comedia de los 60's The Adventures of Ozzie and Harriet, aunque esta llegó cuando ya había debutado en otras series de televisión. Durante la décima temporada del show, Blair se integró como 'Mrs. June Nelson' y apareció en 28 episodios de la serie, hasta su temporada final en 1966, la número 14.

June Blair, QEPD

La actriz nacida en San Francisco fue modelo también y hasta fue 'playmate' del mes en enero de 1957 en la revista para caballeros Playboy y ocasionalmente fue invitada a otras publicaciones como Tiger y Nugget. La sensualidad que poseía también le valió hacer un striptease por motivos benéficos, por el que recaudó 10 mil dólares.

En el cine, participó en películas como El hombre de las mil caras y El hombre de las pistolas de oro. En 1957 tuvo su primer protagónico en logró su primer papel protagonista en Hell Bound, filme en el que trabajó al lado de John Russell. Otros títulos importantes en su trayectoria fueron el western Lone Texan y Island of lost women, así como The Rabbit Trap, en la que interpretaba a la hija de Ernest Borgnine.

En cuestión de romances, estuvo prometida con Nino Tempo, salió con Lindsay Crosby, hijo de Bing Crosby y en 1961 se casó con David Nelson, hermano del cantante y actor Ricky Nelson, que fue el padrino de su boda. Tuvieron dos hijos y en 1975 se divorciaron. Cuando se canceló la serie The Adventures of Ozzie and Harriet, en 1966, tuvo su segundo hijo. Blair abandonó discretamente el mundo del espectáculo y se dedicó a su familia y a la pintura.

Fuente: Tribuna