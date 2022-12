Conductora de 'VLA' celebra sus 30 años de edad en medio de una terrible complicación de salud

Ciudad de México.- La conductora de Venga la Alegría del fin de semana, Daniela Alexis, mejor conocida como 'La Bebeshita', por medio de una entrevista para el matutino informó que se encuentra de fiesta por cumpleaños número 30, además aprovechó para hablar de una complicación de salud por la que atraviesa, y es que la mala práctica de una cirugía, la ha tenido pegada al hospital.

En su relato, la también actriz menciona que tendrá que someterse a una cirugía dentro de un año y es que su piel no cicatrizó bien tras la colocación de los implantes mamarios, que no le cayeron bien a su organismo, por lo cual hace un par de meses tuvo que retirárselos al ganar algunas complicaciones en su salud, mismas que la tiene yendo seguido al médico.

Ya voy mejor, pero yo creo que me voy a tener que operar después, como en un rato, no sé como en un año, mas o menos, porque siento como que la piel no cicatrizó muy bien", argumentó.