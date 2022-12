Desfigurada: Tras tumor y cirugía, actriz de Televisa alista su muerte y se despide en 'Ventaneando'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras revelar que entró de emergencia a una cirugía para que le retiraran un tumor que tenía en el cuello, una famosa actriz de Televisa abre su corazón en el programa Ventaneando de TV Azteca y cuenta que hasta se despidió de su hermana pues pensó que iba a morir. Se trata de Mariana Seoane, quien hace unos días encendió alarmas al mostrarse desde un hospital y luego con una cicatriz en el cuello, puesto que enfrentó serios problemas de salud.

Como se recordará, la actriz ha actuado en telenovelas como Mi pequeña traviesa, Amor gitano, Tres mujeres, Tormenta en el paraíso y Por ella soy Eva, aunque hizo su último melodrama en la televisora de San Ángel en el 2015, Hasta el fin del mundo. Aunque ya ha quedado 'desfigurada' en melodramas como Mar de Amor y Tormenta en el paraíso, a Seoane le tocó pasar por algo similar en la vida real, pues quedó con una cicatriz en el rostro por la operación a la que fue sometida.

Mariana Seoane en 'Tormenta en el paraíso'

Mariana señaló que tuvo mucho miedo antes de que doctores le extirparan un tumor que le fue detectado al lado izquierdo de la tiroides en el primer trimestre de este año. La cantante y actriz, de 46 años, confesó en entrevista para el programa de Pati Chapoy el gran temor que experimentó cuando los doctores le confirmaron la noticia: "A pesar de que tuve mucho miedo, no lo puedo negar, además era un tumor que tenía el tamaño de una pelota de golf, cuando levantaba se me veía aquí, era muy grande".

Y añadió: "Cerquita de mis cuerdas vocales, pensando en todo lo que te viene a la mente cuando Dios nos pone este tipo de pruebas (...) entonces para mí el gran aprendizaje es que la salud es lo más importante", contó. Al sincerarse sobre el motivo que le dio fuerzas para enfrentar la enfermedad y salir adelante de su operación, la intérprete de Me equivoqué explicó: 2Primero que nada mis padres, ustedes saben, yo no tengo hijos, tengo hijos perrunos, que también pensé en ellos".

"No quería hacerle eso a mis papás, tenía ese miedo, no darles ese sufrimiento a mis padres", manifestó. Finalmente, Mariana relató que se despidió de una de las personas más queridas de su vida debido a que contempló la idea de morir en la operación: "En realidad, me despedí de mi hermana, que fue la que entró conmigo, nos abrazamos, lloramos juntas, porque uno nunca sabe, estamos en las manos de Dios, primero que nada, y de los médicos y yo de lo que me acuerdo es que pensé en La Virgen y pensé en Jesús y dije 'en ti confío Jesús y vámonos, lo que va a ser va a ser'", finalizó.

