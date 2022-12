Donde hubo fuego: Piqué sí extraña a Shakira y Clara Chía lo 'cacha' viendo sus fotos en Instagram

Comparta este artículo

Barcelona, España.- Ya lo decían las abuelas que 'lo que mal empieza, mal acaba' y al parecer la relación entre Gerard Piqué y Clara Chía no está en un buen momento pues, mientras Shakira ya alista las maletas para dejar España y mudarse con sus hijos a Miami, el exfutbolista parece que no solo extrañará a los pequeños Milán y Sasha, sino que ahora tiene sentimientos encontrados por la cantante colombiana, ya que mientras regresaba a Barcelona desde Praga, se puso a 'stalkearla' en Instagram aunque no contó con que su nueva novia lo descubriera viendo sus fotos en la plataforma social.

De acuerdo con el periodista Alfonso Merlos, mejor conocido como 'Merlos Place', el exjugador del FC Barcelona y su novia de 23 años de edad, estaban de viaje en Praga, República Checa y pese a estar en un vuelo, ambos comenzaron a pelear debido a que la empleada de la empresa Kosmos lo descubrió viendo las fotografías de la interpreta de temas como Te Felicito, Monotonía, Suerte o Día de enero, lo que claro, causó descontento pues desde hace unos días se ha corrido el rumor que él buscaría regresar con ella.

"Él iba viendo el perfil de Instagram de Shakira", dijo el comunicador.

Instagram @shakira

Cabe destacar que el periodista también remarcó que la originaria de Barranquilla ya sabía de la relación entre su ahora exnovio y la joven desde hace tiempo, en especial cuando se difundió un video donde mientras el futbolista ofrecía una entrevista vía remota, se observa a la joven caminar detrás de él. Lo relevante es que la entrevista fue en agosto del 2021, fecha en que la pareja todavía estaba junta y vivían en la misma casa que Shakira está por dejar, dejando ver que él la había llevado a escondidas a dicho inmueble cuando claro, la cantante no estuviera en casa.

"Estas imágenes confirman que en agosto del año pasado Clara ya tenía la suficiente confianza con Gerard como para ir en chandal por su casa cuando Shakira estaba de viaje con sus hijos", resaltó el programa Socialité, el cual difundió las imágenes.

El pasado 12 de diciembre del presente año, la prensa cuestionó a Shakira sobre cuál es su reacción al revelarse tales imágenes; sin embargo, la cantante no contestó nada y de manera apresurada, abordó el vehículo que ya la esperaba mientras accedía a tomarse fotos con los fans. Esta actitud según los medios, demuestra que para ella ya es historia lo que ocurra con su exnovio pues se ha enfocado en repuntar su vida y carrera en Estados Unidos.

Sin embargo, mientras Shakira se enfoca en iniciar de nuevo, medios insisten en que el catalán esta decepcionado de haber dejado todo por esta nueva relación pues también el periodista Alfonso Merlos, difundió unas fotografías donde se observa a la pareja pelear en Praga y hasta asegura, ambos ya terminaron su noviazgo; sin embargo, ninguno de los dos ha confirmado los hechos. Piqué se había dicho, podría comprar una casa cerca de la que ahora será el nuevo hogar de sus hijos no solo para estar con ellos en cada viaje que haga a Estados Unidos, sino también para seguir al lado de la cantante quien aseguran, puso como condición que la joven Clara Chía no conviva con los menores de edad aunque aparentemente esto también es un rumor.

Piqué y Clara Chía en Praga. Fotos: Merlos Place

