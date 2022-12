Horóscopos de Mhoni Vidente para hoy, 14 de diciembre: Predicciones según tu signo zodiacal

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Llegó el 'ombligo de semana' y para que la fortuna te sonría, Mhoni Vidente te comparte los horóscopos y las predicciones para hoy, miércoles 14 de diciembre del 2022. Conoce cómo le irá a tu signo zodiacal en temas de amor, dinero, trabajo, salud y más.

Aries

Te darás cuenta de que una persona de tu entorno te ha mentido en temas muy importantes relacionados con el dinero. No explotes, pero si marca límites para que esto no vuelva a ocurrir.

Tauro

Se te dijo y hoy lo compruebas: No hay mal que dure 100 años, y tu corazón ha comenzado a sanar luego de esa pérdida que parecía infinita. El siguiente paso trata de darlo a favor de tu bienestar y salud.

Géminis

Posibles lesiones en la espalda u otra parte del cuerpo en el tronco superior, así que carga con cuidado, Géminis. Si quieres organizar un gran evento en Navidad, ve haciendo las planeaciones correctas. Alguien que te quiere te sorprenderá hoy.

Cáncer

Los excesos comienzan a afectar tu vida personal y sentimental, así que reflexiona si en verdad vale la pena arriesgar mucho por momentos de diversión. Ojo en la economía, el panorama no pinta bien.

Leo

No te tomes las cosas de forma personal, porque a veces la gente habla por hablar, sin intención de herir a los demás. Un mensaje de una persona especial te pone feliz este miércoles; responde feliz.

Virgo

Este día harás un viaje a la ciudad que será bueno para ti y tu futuro profesional. En asuntos familiares, andas muy tenso y con ganas de pelear. Reflexiona y busca como canalizar tu enojo, porque todo podría salir mal para ti.

Libra

Una mudanza o cambio en tu vida familiar te desconcentra un poco, pero no es grave, de hecho es muy bueno para tu crecimiento, Libra. Si algo no te gusta, dilo de forma directa. Hablar es bueno, y defenser es aún mejor.

Escorpio

Andarás muy sensible, querido Escorpio, pues el recuerdo de un amor pasado te tocará en un momento de vulnerabilidad. Aquí la lección es aprender a gestionar tus emociones; no es malo compartir el dolor.

Sagitario

Tendrás un día muy movido en asuntos de dinero y negocios. Quizá firmes un nuevo contrato para una empresa que llevas ideando meses. Al momento de conducir, ten cuidado, hay fragilidad en tus acciones.

Capricornio

Te darás cuenta de que estás en un gran momento de tu vida: tienes amor, dinero, trabajo y salud. Goza de tu presente, querido Capricornio y no pierdas el tiempo quejándote por minucias

Acuario

No pierdas tiempo pensando en gente del pasado, ya que no tienen ganas de volver a hablar contigo. Recuerda que no todo lo que brilla es oro, así que ten mucho cuidado a la hora de creer promesas.

Piscis

Este día tendrás que tomar una importante decisión en asuntos laborales. Te encuentras entre el delima de seguir tus sueños o dar un nuevo paso para otro camino. Elige con sabiduría.

Fuente: Tribuna