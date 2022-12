Luto en la TV: Famoso actor se quita la vida; lo hallan muerto en hotel y su viuda lo despide

Comparta este artículo

Estados Unidos.- La televisión se viste de luto tras confirmarse la muerte del actor Stephen 'tWitch' Boss, quien destacó no solo por su aparición en el reality show de baile So you think you can dance, sino que también fungió como el famoso DJ del programa de entrevistas de Ellen DeGeneres. Stephen murió a los 40 años y según indican varias fuentes, fue encontrado sin vida a causa de un disparo, por lo que se habría quitado la vida.

De acuerdo con el portal TMZ, este martes su esposa Allison Holker acudió a una estación de Policía de Los Ángeles este martes ya que estaba desesperada, pues reportó que el actor se había ido de casa sin su automóvil, algo que le parecía sumamente extraño. Poco después, oficiales recibieron una llamada por unos disparos en un hotel de Los Ángeles y el histrión fue encontrado sin vida con una aparente herida de bala autoinfligida.

Stephen y Ellen Degeneres

Holker, su viuda, confirmó la muerte de su marido para la revista People: "Stephen iluminaba cada habitación en la que entraba. Valoraba a la familia, los amigos y la comunidad por encima de todos los demás y liderar con amor y luz lo era todo para él. Era la columna vertebral de nuestra familia, el mejor esposo y padre, y una inspiración para sus fans. Decir que dejó un legado sería quedarse corto, y su impacto positivo seguirá sintiéndose", sostuvo.

Y añadió: "Estoy segura de que no pasará un día sin que honremos su memoria. Pedimos privacidad durante este momento difícil para mí y especialmente para nuestros tres hijos. Stephen, te amamos, te extrañaremos y siempre guardaré el último baile para ti", declaró. El bailarín debutó en el entretenimiento en el 2008, ganando segundo lugar en la competencia So You Think Can Dance, para luego debutar en la actuación, interpretando a 'Jason' en Step Up y también estuvo en Magic Mike XXL.

Stephen debutó en el programa de Ellen Degeneres en 2014 y estuvo con ella hasta que el programa terminó en mayo de 2022, además de que fue productor ejecutivo del programa en 2020. El nacido en Alabama estaba casado desde 2013 con su esposa y con ella tuvo a tres hijos: Zaia, de tres años, Maddox, de seis, y Weslie, 14. Apenas este sábado acababan de celebrar 9 años de matrimonio. De acuerdo a portales, la última vez que se le vio en público fue en septiembre y reveló que estaba feliz por tener más tiempo con su familia. Descanse en paz.

Instagram @sir_twitch_alot

