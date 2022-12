Muerte estremece a la TV: Villana de Televisa llega a 'Hoy' y se entera de trágica noticia en vivo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa villana de telenovelas, quien renunció a su contrato de exclusividad en Televisa hace años y varios divorcios, reaparece ante las cámaras del matutino Sale el Sol de Imagen Televisión y el programa Hoy, reaccionando a la muerte de alguien muy querido para ella, además de ventilar detalles de su encuentro y posible proyecto con Thalía, con quien trabajó en María la del barrio en 1995. Se trata de Itatí Cantoral, quien primero reaccionó al fallecimiento del padre de Diego Luna en plena entrevista.

Como se recordará, Itatí inició su carrera en la actuación hace más de 30 años al graduarse del CEA y participó en melodramas como La pícara soñadora, Salud, Dinero y Amor y su papel más icónico, el de 'Soraya Montenegro' en María la del barrio a mediados de los años 90, protagonizada por Thalía y Fernando Colunga. Este personaje no solo le trajo fama y los aplausos del público, sino que también ha protagonizado miles de memes y videos para recordar la escena de la "maldita lisiada".

Tras encontrarse con la prensa, la actriz fue sacudida por una terrible noticia en plena entrevista. Sin poder ocultar su reacción, Itatí se enteró ahí mismo de la muerte de Alejandro Luna Ledesma, padre de Diego Luna, durante su más reciente encuentro con la prensa en CDMX: "¡Ay no me digan eso!, no lo sabía, me acaban de dar una noticia terrible, no tengo ni palabras para contestar, por supuesto que lo conozco, y lo conocí, uno de los mejores escenógrafos que ha tenido este país", dijo.

Murió el padre de Diego Luna e Itatí reacciona

Y añadió: "Un artista impecable, impresionante, es una cosa terrible, me acabo de enterar por ustedes (...) Un artista impresionante que llegó a México, todos los teatros que hay en Guadalajara, los nuevos teatros están hechos por él, es un creador, una persona magnífica, no hay una gente más reconocida en el teatro como el señor. El próximo año iba a trabajar en una obra donde él me iba a hacer el honor de hacer una escenografía. Lo lamento muchísimo", dijo con la voz entrecortada.

Por otro lado, al escuchar las preguntas sobre su reencuentro con su comadre y colega Thalía 27 años después de María la del Barrio, la artista dijo: "Te digo una cosa, eso si fue hermoso porque además nos citamos enfrente de la iglesia donde se casó, o sea, 22 años después yo ya divorciada, porque había ido casada de mi primer marido, entonces sí fue hermoso verla en este lugar padrísimo, guapísima, con su marido y de mamá y de acordarnos de muchos años, mucho que hablar, es una mujer que yo amo mucho".

En entrevista para el programa Hoy de Televisa, despejó la incógnita sobre cuál es el proyecto: "Ahí estamos cocinando chicos, esperando que se haga... película. Estamos hablando, su marido y ella están entusiasmados. obvio ella tiene muchísimos proyectos, ojalá se nos dé, porque yo la quiero mucho", dijo. De concretarse, sería el regreso de Thalía a la actuación luego de 23 años de ausencia.

Finalmente, la villana 47 años confesó que en su vida personal se encuentra sufriendo la ausencia de sus hijos, por lo que ha empezado a buscar ayuda para afrontar el síndrome del nido vacío: "Todavía lo estoy sufriendo, se los juro, quiero comprar hasta un libro y todo, es muy difícil, como que uno no se da cuenta que los hijos crecen", finalizó.

Fuente: Tribuna