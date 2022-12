Se volvió hombre: Tras divorcios y abusar del bótox, actriz se retira de Televisa y se va de México

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras duras críticas por abusar de cirugías y haber quedado irreconocible, una polémica exactriz de TV Azteca abandona México luego de varios años retirada de telenovelas de Televisa. Se trata de Ninel Conde, quien debutó en el canal de Las Estrellas en 1995 y hace poco impactó a todos al transformarse en hombre, pues se caracterizó como el cantante boricua Bad Bunny en el reality El Retador.

Como se recordará, Ninel ha tenido polémicos romances en su vida. Tras estar casada y divorciarse dos veces, una de Ari Telch y la otra del empresario Juan Zepeda, inició un romance con Giovanni Medina, con quien tuvo a su segundo hijo, Emmanuel. Tras terminar la relación y enfrascarse en una guerra de declaraciones, Ninel empezó un romance con Larry Hernández, quien actualmente está prófugo de la justicia.

La actriz y cantante, quien empezó su carrera en telenovelas como La antorcha encendida y Luz Clarita, estuvo unos años en el Ajusco, donde actuó en melodramas como Catalina y Sebastián y Como en el cine, dando vida a 'Topacio'. En 2004 regresó a San Ángel y se integró al elenco de Rebelde (donde interpretó a la mamá de 'Roberta', interpretada por Dulce María) y Fuego en la Sangre. Tras participar en En Tierras Salvajes, se retiró de los melodramas de Televisa, aunque también ha estado en reality shows.

Ninel Conde, antes y después

Tras participar en Tu cara me suena, y recientemente El Retador, donde se volvió hombre al imitar al trapero boricua Bad Bunny, ahora Ninel cuenta sus planes laborales para cerrar el año, contando que abandona México para irse a Estados Unidos. En entrevista para el canal de YouTube del reportero Edén Dorantes, compartió cómo cierra el año: "Trabajando, ahora sí trabajando. Este año decidí aceptar un par de shows muy interesantes en la CDMX y el Año Nuevo en una fiesta en a ciudad de Miami, me invitaron a cantar. Muy honrada porque soy la única mexicana".

Ninel Conde como Bad Bunny

Sobre su hijo Emmanuel, contó que aún no le ha pedido cartita de reyes magos pero estuvo en su festival navideño esta semana. Periodistas luego le preguntaron que si pudiera pedir algo a Santa qué sería y dijo que "paz", aunque descartó tener galán: "No hay... unos tienen una cosa pero no tienen otra, luego unos no tienen nada". Finalmente, mandó un mensaje a sus fanáticos: "Aunque a veces el panorama parezca oscuro, Dios tiene una salida siempre y siempre se puede confiando y orando", dijo.

Fuente: Tribuna