Trágica muerte: Hundida en tristeza, protagonista de Televisa se rompe y llega de luto a 'Hoy'

Ciudad de México.- Una famosa protagonista de telenovelas, quien ha estelarizado varios melodramas en Televisa, reaparece en redes sociales del programa Hoy de luto. Se trata de Aracely Arámbula, quien recordó a su fallecido padre a unos meses de su muerte y mostró fotografías inéditas de él, además de dedicarle unas desgarradoras palabras, afirmando que sigue extrañándolo y no ha podido superar su ausencia.

Como se recordará, Aracely debutó en la televisora de San Ángel hace casi 30 años en melodramas como Prisionera de amor y protagonizó melodramas icónicos como Soñadoras, Abrázame muy fuerte y Corazón Salvaje. La madre de dos de los hijos de Luis Miguel luego se cambió a las filas de Telemundo, donde actuó La Patrona y La Doña, además de participar en El Señor de los Cielos y varias obras de teatro. Tras 13 años de ausencia, volvió a Televisa este 2022 para estelarizar el remake de La Madrastra.

No obstante, durante las grabaciones sufrió la muerte de su padre, Manuel Arámbula. Con gran tristeza, la actriz no pudo evitar romper en llano en varias entrevistas e incluso aseguró que se le dificultaba mucho terminar la telenovela, pero lo haría por sus fanáticos. Tras haber cantado las Mañanitas a la Virgen de Guadalupe, Aracely compartió fotos inéditas de su papá y habló como nunca antes de él a 5 meses de su deceso.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que abrió por primera vez su corazón, dejando al descubierto la manera en la que ha sobrellevado el deceso de su papá: "Hoy en un día tan hermoso y especial quiero compartirles este video que me hace vibrar el corazón. Ya van a ser 5 meses de tu partida papá y mi corazón no había podido compartir mi sentir porque ha sido un tiempo muy difícil donde he aprendido muchas cosas", escribió.

Afirmando que su ausencia ha sido muy triste, añadió: "No dejas de enseñarme cada día de tu mano con la fuerza del amor, hoy quiero honrar tu vida y darte GRACIAS como todos los días por tanto amor y tantas bendiciones vividas, no me faltó decirte nada, solo extraño demasiado tus abrazos y tus besos, toda una vida protegida y llena de tu amor que hoy a 3 días de cumplir 5 meses de tu partida apenas puedo decirles a todos ustedes mi #Arafamila bella GRACIAS por sus mensajes de aliento, de cariño y apoyo han sido muy importantes para darle fuerza a mi corazón".

“Hay días buenos, días tristes días que duelen, pero tomando lo mejor de cada momento vivido que han sido muchos solo quiero decir Gracias a mi padre que sigue siendo el mejor que Dios me pudo regalar". Finalmente, confesó que aunque se rompe de vez en cuando, está feliz como su papá hubiera querido", manifestó.

Mientras que más adelante Aracely Arámbula confesó que, aunque su alma se quiebra de vez en cuando, está feliz y echándole ganas, tal como su papá lo hubiera deseado: "CADA DÍA CELEBRAMOS TU VIDA ETERNA PAPÁ. TE AMAMOS Coquito, Leo, Meny, Leito, Isela, Migue, Dany y yo y siempre te veo con ese gusto cómo estás en la foto final de este post, así diciéndome TODO ESTÁ BIEN!!!! A echarle ganas", finalizó.

