Tras 20 años en Televisa y retiro de novelas, villana traiciona a 'Hoy' y aparece en 'VLA'

Ciudad de México.- Una famosa conductora y actriz, quien tiene más de 20 años de experiencia en Televisa y que fue una de las primeras en renunciar a su contrato de exclusividad, dio un duro golpe al rating del programa Hoy debido a que este miércoles 14 de diciembre apareció en el matutino de la competencia, Venga la Alegría. Se trata de Itatí Cantoral, quien ante las cámaras del Ajusco hizo duras confesiones sobre Mayrín Villanueva, actual esposa de su ex Eduardo Santamarina.

La también cantante debutó en la televisora de San Ángel participando en el programa La Telaraña y su primera telenovela fue La pícara soñadora con una pequeña participación, luego le siguieron otras como Muchachitas, María la del Barrio, De frente al sol y Dos mujeres, un camino, pero fue hasta 1997 cuando obtuvo su primer protagónico con la novela Salud, dinero y amor donde conoció a su primer esposo.

La intérprete de la villana 'Soraya Montenegro' impactó al preferir quedarse sin exclusividad en Televisa para probar suerte en otras televisoras y en 2002 firmó su primer contrato con Telemundo para protagonizar Vale todo. Su último melodrama en la Las Estrellas fue La Mexicana y el güero en 2020 y desde entonces ha preferido hacer teatro y películas. Eso sí, en varias ocasiones Itatí ha aparecido de invitada en el matutino Hoy.

Sin embargo, la mañana de este miércoles la hija de don Roberto Cantoral (qepd) reapareció en la competencia VLA hablando como nunca antes acerca de Mayrín, la actual esposa de sus hijos mayores. La guapísima intérprete de 47 años manifestó que respeta profundamente a su colega actriz y dijo sentirse muy agradecida de que 'Lalo' Santamarina se casara con una mujer tan buena y de tantos valores como ella:

Me tocó muy buena suerte, no sé qué hubiera sido si Eduardo se hubiera casado con una mujer que maltratara a mis hijos o sea 'Soraya Montenegro' queda chica".

La protagonista de obras como Sola en la oscuridad no paró de asegurar que entre ella y Villanueva hay una excelente relación: "Soy la mejor exsocia que te pueda tocar porque obviamente yo respeto muchísimo la relación de Eduardo Santamarina; además de que tienen muchísimos años de casados", dijo contundente y explicó que su hija menor María Itatí considera como hermana a la hija que tienen Eduardo y Mayrín aunque no hay ningún lazo consanguíneo entre ellas:

Mayrín es un ser humano increíble y Julia es mi fascinación y María Itatí es su mejor amiga y dicen 'nosotras como somos medias hermanas', yo nunca les he confesado que no son, no le digan nada, pero mi hija jura que también es su hermana, hasta la fecha", comentó feliz.