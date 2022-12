Tras 'despido' de Ana María Alvarado, Maxine Woodside arremete contra Joanna Vega-Biestro en vivo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La tarde de ayer martes 14 de diciembre la tensión estalló en el programa Todo para la mujer debido a que su conductora titular Maxine Woodside explotó en plena transmisión en vivo y envió un fuerte mensaje a Joanna Vega-Biestro. La experimentada locutora de radio le pidió a la especialista en espectáculos que deje de especular sobre porqué Ana María Alvarado fue despedida de la emisión y esta respondió con un comentario tajante.

Como se recordará, la semana pasada 'Anita' confirmó que había perdido su puesto como titular en Todo para la mujer luego de décadas al aire debido a que Maxine y su hijo Fernando Iriarte decidieron hacer cambios y ella ahora solo acudiría una vez al programa, siendo los martes: "No estoy fuera de Grupo Fórmula, iré solamente un día a la semana, y yo espero que esto sea como ellos quieren, benéfico para el programa...", expresó Alvarado.

En días pasados Joanna salió en defensa de la exconductora de Venga la Alegría porque presuntamente Maxine dijo que ella había tomado la decisión de ser relegada del programa radiofónico por motivos del sueldo y ella aseguró que "no fue así", dando a entender que sí la despidieron: "Ella decidió nada más venir un solo día, también hay que respetarla", dijo la 'Reina de la Radio' y así respondió Vega-Biestro:

¿Por decisión de ella? Todos sabemos que no fue así".

La discusión no paró ahí pues la actual conductora del matutino Sale el Sol siguió insistiendo en que de ninguna forma Alvarado renunció porque así haya querido: "Ya no entendí… Mejor pónganse de acuerdo, ¿decisión de ella o falta de dinero? Lo único claro y real es que Ana María Alvarado no fue la que decidió ir solo un día". Pero por si fuera poco, Woodside aprovechó el cierre de Todo para la mujer para lanzar un contundente mensaje en contra de Joanna.

Cuando ya solo quedaban unos segundos al aire, la experimentada conductora le pidió a Anita que le pasara este mensaje a su colega de Imagen TV: "Anita, un favor. Explícale a Joanna Vega-Biestro por qué estás viviendo nada más un día a la semana, porque dice que no lo entiende. Dile que la muerte de mi hijo no tiene nada que ver con que vengas solamente un día a la semana, por favor ¿ok?", expresó molesta.

Alvarado solo contestó: "Sí, yo le diré" y luego el programa se acabó. Los mensajes que Maxine envió de inmediato llegaron a Joanna, quien le exigió que le demuestre que ella dijo algo de la muerte de su hijo Alejandro pues considera que ella siempre respetó este tema tan delicado: "@maxwoodside @max_tpmoficialDEMUÉSTRAME por favor que yo hablé o toque el tema de tu hijo ¡Estás muy equivocada! Tal vez no me conoces pero JAMÁS lo hice, ¡ni lo haría!".

Fuente: Tribuna