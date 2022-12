VIDEO: Adamari López confiesa que casi muere durante 2022; "Fueron momentos muy duros"

Comparta este artículo

Miami, Estados Unidos.- Adamari López tiene una personalidad que sigue encantando a los televidentes de Hoy Día y de las redes sociales. Y si bien la acompañan en cada uno de sus momentos más alegres, también lo hacen en los más tristes. Esto último sucedió en las últimas horas, donde la conductora se acordó un momento difícil que vivió durante 2022, en donde incluso su vida estuvo en peligro.

En una reciente aparición en televisión, Adamari López abrió su corazón y se expresó con las emociones a flor de piel sobre los duros momentos que enfrentó hace un par de meses cuando tuvo que ser inducida a un coma a causa de la influenza que sufrió. Narró que todo ocurrió el pasado 20 de octubre cuando fue hospitalizada de emergencia por un grave cuadro de influenza que puso en riesgo su vida.

Sentía que me faltaba el aire, sentía que no podía respirar, y terminé con un cuadro de influenza, en un coma inducido por 18 horas. No recuerdo la intensidad de nada de lo que viví, solo llegar al hospital, gracias a mis amigas, a los doctores, a mi familia, hoy día estoy viva y contando un poco de esta historia. Pude haberme muerto en esa cama de hospital", confesó.

Poco después logró superar su problema de salud, pero reveló que tuvo que someterse a varias rehabilitaciones para poder caminar de nuevo, pues por la influenza y el coma inducido había perdido fuerzas. "Tuve que aprender de nuevo a caminar... Me tuvieron que dar rehabilitación para caminar, no tenía fuerzas. Dicen que luchaba. Tuve a Diosito de mi lado que me dio una nueva oportunidad para salir adelante, para vivir y para poder contarlo hoy día".

Agregó que su ex, Toni Costa siempre estuvo a su lado, pero su motivación más grande para salir adelante fue su hija Alaïa. "Lo primero que veía a mi lado izquierdo era una foto de Alaïa que me hacía que tuviera la fuerza para salir adelante y para tratar de recuperarme. Fueron momentos muy sensibles y muy duros, pero que también me han hecho más fuerte y que me han hecho valorar cada momento de la vida, agradecer todas las oportunidades".

La vida de Adamari no ha sido fácil, la superación del cáncer de seno y la ruptura con Toni Costa, han sido dos de las etapas más difíciles para la conductora de 51 años de edad que siempre sabe salir adelante con el apoyo de sus seres queridos y con mucha fuerza de voluntad y alegría. Es por eso que, sin dudas, su público de Telemundo la sigue eligiendo.

Fuente: Tribuna