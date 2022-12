Viuda de Fernando del Solar habla del testamento en 'VLA' y hunde a Ingrid Coronado: "Ella es pasado"

Ciudad de México.- Anna Ferro, viuda del querido conductor Fernando del Solar (qepd), por fin rompió el silencio acerca del polémico testamento que dejó el argentino, donde presuntamente no están incluidos sus hijos Paolo y Luciano, a quienes procreó al lado de Ingrid Coronado. La maestra de yoga brindó una entrevista exclusiva al matutino Venga la Alegría donde dio fuertes declaraciones.

A través de una videollamada, Anna resaltó en primer lugar que le encantaría poder convivir con los hijos de su marido ya que los llegó a querer como vástagos suyos: "Amaría verlos, amaría estar en contacto con ellos porque ellos fueron como mis hijos también sin descartar a su mamá, porque su mamá tiene su lugar". Posteriormente hizo hincapié en que Fer no dejó desprotegidos a los niños como muchos piensan.

Para Fer sus hijos eran lo más importante, tanto es así que los dejó super cubiertos en muchas cosas que no puedo y no quiero decir más".

Y debido a que Ingrid ha señalado que podría impugnar la última voluntad de Del Solar por el bien de sus hijos, Ferro destacó que confía en que se respete el testamento y que el conflicto se resuelva lo antes posible: "Yo confío plenamente en la ley, en lo que dejó Fer, en todo como está estructurado, en como lo hizo; en mis abogados también, tengo que confiar en ellos. Confío plenamente en que todo se va a acomodar para bien de todos".

La ahora conferencista también hizo una petición para que respeten su lugar recordando que el fallecido actor y conductor se casó con ella meses antes de su fallecimiento: "Gracias a ese pasado que tuvo Fer con ella llegó a mí. Ella es un pasado, yo soy un presente; yo soy su esposa y ella es la mamá de sus hijos", expresó a reporteros de VLA. Además pidió un alto a las críticas en su contra pues solo ella y Del Solar saben su verdad.

Me ofendería o trataría de aclararlo si no supiera quien soy. Que no duele, que no lastima, claro que sí, soy ser humano, ya basta de atacarnos, ya basta de estar haciéndonos tanto daño y vuelvo a decir, no se compren historias que no son tuyas".