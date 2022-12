Anna Ferro revela en 'VLA' lo difícil que fue la muerte de Fernando del Solar: "He llorado mucho"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La mañana de este jueves 15 de diciembre se publicó la segunda parte de la entrevista que Anna Ferro brindó al programa Venga la Alegría donde habló en exclusiva acerca de todo lo que ha pasado tras la partida de Fernando del Solar. En esta ocasión la instructora de yoga y pilates confesó que no ha sido nada fácil vivir con la ausencia del conductor argentino y admitió que sí tuvo días de severa tristeza y depresión.

A través de una videollamada con los reporteros del matutino de TV Azteca, Anna en primer lugar resaltó que Fer no dejó desprotegidos a los hijos que tuvo con Ingrid Coronado, como ella dijo, y explicó que en su debido momento saldrá la verdad: "Para Fer sus hijos eran lo más importante, tanto es así que los dejó super cubiertos en muchas cosas que no puedo y no quiero decir más". Luego compartió que esta Navidad será la más triste de su vida:

No he decorado, yo siempre era la más alegre de hacer decoración navideña y ahorita no he puesto nada, no me ha dado el valor".

Asimismo Ferro compartió que pese a la partida de Del Solar, ella no dejará de frecuentar a su suegra Rosa y a sus cuñadas por lo que pasará Año Nuevo con ellas: "Es mi otra familia, Rosy y mis cuñadas, las amo y las respeto, han sido mi fortaleza". Posteriormente no paró de hablar maravillas sobre ellas: "Han estado conmigo todo el tiempo, al pie del cañón, se han quedado atrás cuando necesito espacio y han estado ahí cuando necesito hablarlo".

Asimismo la viuda del exconductor del programa Hoy en Televisa también fue sincera sobre el dolor que le dejó su marido tras su inesperado fallecimiento: "Sí me ha costado mucho trabajo, con toda honestidad ha sido un parteaguas en mi vida, he llorado mucho". Incluso comentó que ha habido días en los que no quiere ni pararse de su cama: "Es algo nuevo para mí, ha tener paciencia y saber que ser fuerte es ser vulnerable".

Para sanar el dolor que dejó la partida de Fernando, Anna comenzó a estudiar: "Por Fer me he puesto a estudiar, ahorita estoy terminando una certificación, tengo acompañamientos de compañeros, amigos tanatólogos, hipnosis". Además reveló que su hija también ha tenido que tomar terapia pues le dolió mucho la partida de Del Solar: "Había noches que no quería dormir y días que no me quería levantar", dijo consternada.

