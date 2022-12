Bomba en Televisa: Confirman ruptura de Gabriel Soto e Irina; así trata de conquistar a Sara Corrales

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta el controversial galán de Televisa Gabriel Soto se metió en una fuerte controversia debido a que se filtró que estaría tratando de conquistar a su compañera de telenovela Sara Corrales, con quien ha tenido apasionadas escenas en Mi camino es amarte. La prensa sigue asegurando que su relación con Irina Baeva acabó desde hace 4 meses y que solamente están esperando un poco más para confirmar la ruptura.

Esta mañana de jueves 15 de diciembre el periodista Álex Kaffie aprovechó su aparición en el programa Sale el Sol para dar más detalles del supuesto amorío que existiría entre la guapa actriz colombiana y el protagonista de telenovelas, quien lleva más de 25 años en las filas de la empresa de San Ángel. En primer lugar el 'Villano' recordó que hace unos días Soto habría acudido a comprar una fragancia a una tienda departamental muy exclusiva.

Aunque Irina y Gabriel siguen sosteniendo su farsa, su montaje, ahora ya hay pistas y señales de que Gabriel anda tras los huesitos de Sara".

Las apasionadas escenas de Sara y Gabriel

Supuestamente Álex acudió a este sitio a comprar un regalo y la mujer que trabajaba ahí le dijo que Gabriel buscó un perfume para una mujer muy especial: "Pasaron unos días y Sara subió unas historias (de Instagram) ¡con el perfume! y nada más pone un corazón con la palabra 'gracias', el perfume iba acompañado de unas orquídeas". Álex dice que estas flores son las favoritas de la talentosa y guapa actriz de 36 años.

Sin embargo, esa no es la única pista que confirmaría que entre Corrales y el exmarido de Geraldine Bazán hay algo más ya que también ha estado publicando fotografías donde luce un collar que él portó anteriormente. No obstante, Kaffie aseguró que la colombiana no le ha dado el sí a Soto porque quiere que primero aclare su rompimiento con Irina: "Ella no ha aflojado hasta que Gabriel haga oficial (la ruptura), ellos rompieron desde hace 4 meses".

La periodista Ana María Alvarado por su parte comentó que desde que arrancó la novela Mi camino es amarte se notó que había mucha química entre los actores: "Yo desde que vi los besos en la telenovela dije 'esto no va acabar bien', se dan unos besos y lo dije públicamente, esos besos no van a llegar a lugar seguro". Cabe resaltar que Gabriel ni Irina han confirmado públicamente su ruptura y Sara no ha desmentido estar saliendo con el mexicano.

