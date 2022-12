Como niño regañado: Harry recuerda la reacción de William ante su renuncia a la corona

Comparta este artículo

Los Ángeles, California.- La segunda parte del documental de los Duques de Sussex, Meghan Markle y Harry Windsor por fin está disponible en Netflix y con ello, el proyecto de seis episodios llega a su fin, dejando ver una faceta más intima de la pareja que reveló duros aspectos de su vida dentro de la familia real, en especial el momento que el hijo mejor del rey Carlos III atravesó una vez que le confirmó a su hermano mayor, el Príncipe William, que renunciaría para así poder llevar una vida más tranquila.

El Príncipe Harry destaca ante las cámaras de televisión que el ahora heredero al trono de Reino Unido reaccionó de una forma que no esperaba ya que la ira se apoderó de él y comenzó a gritarle, todo mientras su padre el actual monarca y su abuela, la difunta Reina Isabel II fueron testigos pues también había rechazado la propuesta de trabajar a medias para la corona, algo que implicaba que la pareja en cuestión se autofinanciara los gastos que implica ser miembros reales.

"Fue aterrador ver a mi hermano gritándome y chillándome y a mi padre (el ahora rey Carlos III) diciendo cosas que no eran ciertas y a mi abuela sentada en silencio y asimilarlo todo".

Aunque la pareja toca varias veces el tema de la relación con William y Kate Middelton, algo que ha sido severamente criticado por la audiencia quienes insisten en que solo buscan atención, el duque incluso tocó el tema del aborto que sufrió Meghan Markle, actriz de la serie Suits con la que contrajo matrimonio en mayo del 2018, algo que no habían abordado de manera tan abierta y que por supuesto, afectó a la pareja.

Harry criticó la cobertura que la prensa le dio tanto a ellos como a Thomas y Samantha Markle, el padre y la hermana de su esposa quienes llamaron tanto la atención que incluso llevaron a al duquesa a querer atentar contra su vida. Toda la presión insiste, fue el responsable que su esposa perdiera a un hijo, algo que generó comentarios divididos portarte de los internautas, ya que mientras unos mostraron empatía, otros insistieron en el afán de la actriz de querer compararse con Lady Diana.

"Creo que mi esposa sufrió un aborto involuntario por lo que hizo el Mail, yo lo vi todo desde la primera fila. ¿Sabemos con certeza que el aborto fue provocado por eso? Por supuesto que no", dijo el principie.

En ese sentido, la actriz de 41 años de edad recordó que, además del acadio de la prensa, el hecho de compararla con frecuencia con la ahora Princesa de Gales, Kate Middleton, también la llevaron a querer quitarse la vida. "Pensaba que, si yo no estuviera iba a detenerse y eso fue lo más aterrador. Se me presentó muy claro", se le escucha decir en el cuarto episodio de esta serie documental. Incluso, la madre de Markle también abordo el tema y, ahogada en llanto, recordó las confesiones que ésta le hizo al respecto.

"Me destrozó porque yo sabía cuan grave era, pero que esos buitres la atacaron sin parar intentando destrozarle el alma como para que considerara irse de este mundo, eso no es fácil para una madre de oír algo así. Yo no podía protegerla y Harry no podía protegerla".

Esta no es la primera vez que Meghan Markle y Harry Windsor hablan sobre su vida privada. La primera vez fue en una entrevista que en 2020 le concedieron a la periodista Oprha Winfrey y en los siguientes días saldrá a la venta un libro con las memorias del hijo menor de Lady Diana, proyectos que han causado diversos roces con los miembros de la familia real y los que a su vez pueden llevarlos a perder sus títulos de nobleza; no obstante, se ha remarcad que esto no sucederá pues solo les daría la razón en cada uno de los puntos que exponen en sus proyectos hoy públicos.

