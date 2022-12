Conmoción en Televisa: Julián Gil no se calla nada y exhibe a Tania Rincón en momento 'íntimo'

Comparta este artículo

Doha, Qatar.- Julián Gil, Tania Rincón y Valeria Marín han tenido que pasar varias semanas juntos debido a las coberturas del Mundial de Qatar 2022. Si bien, el actor argentino no había convivido demasiado con la exconductora de TV Azteca, esta oportunidad permitió que ambos se conocieran bastante bien a tal grado en el que el histrión de La que no podía amar, no se tentó el corazón en compartir uno de los momentos más íntimos en la vida de la estrella de Hoy.

Todo ocurrió alrededor del medio día del pasado miércoles, 14 de diciembre, cuando el famoso compartió una recopilación de los momentos que pasó junto a la comunicadora, pero estos resaltaban porque ella no estaba precisamente consciente, ya que se encontraba durmiendo. Según información de Gil, la presentadora disfruta de realizar dicha actividad, por lo que la captó descansando no solo en la playa, sino en los distintos viajes que tuvieron que hacer por camioneta a lo largo de Qatar.

Y es que, como muchos sabrán, el trabajo de corresponsal no es nada fácil, ya que el comunicador en cuestión debe pasar por un gran estrés, al estar pendiente de recibir toda la información y transmitirla a la audiencia. Al mismo tiempo, Tania habría tenido que acostumbrarse al cambio de horario en Qatar, mismo que aparentemente le cobró mayor factura que al resto; sin embargo, esto no evitó que Julián captara sus mejores momentos descansando y hasta se dio el lujo de hacer caras graciosas.

Pero... ¿cuál fue la razón por la que Julián Gil decidió publicar los videos de la amiga de su prometida? Parece ser que todo fue una curiosa manera de felicitar a Tania por su cumpleaños, el cual se celebra este jueves, 15 de diciembre, pero como están en Qatar, esta fecha tan importante se habría adelantado un día. La pareja de Valeria Marín detalló en Instagram; "Ni la eliminación de Brasil ni la actuación de Marruecos... La sorpresa del Mundial fue compartir y disfrutar una cobertura mundialista contigo Tania".

Julián Gil continuó su mensaje aclarando que la verdadera sorpresa era lo buena Rincón es para dormir: "Ya Valeria Marín me había dicho que eras 'crack', la más top: lo que no me dijo era lo buena que eres para dormir eternamente. Feliz cumple. Qué duermas muchos años más. Bendiciones para ti y tu hermosa familia y en el plano de lo profesional sigue brillando en lo más alto, sin trampas, eso sí". Tania reaccionó con una explosión de risas en la sección de comentarios: "No puedo con la risa! Gracias por este bonito homenaje, literal es un sueño".

