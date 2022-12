Enfermo e irreconocible: Al borde de la muerte, filtran la herencia de galán de Televisa en 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de sufrir una sobredosis y estar a punto de morir, un famoso galán de Televisa está en el ojo del huracán luego de que su hijo se enfrascara en un mediático pleito con su esposa. Se trata de Andrés García, quien fue uno de los galanes de cine y televisión más cotizados de la farándula, sin embargo, lamentablemente su salud se ha deteriorado a tal punto que ya ha estado al borde de la muerte varias veces.

Su esposa, Margarita Portillo, ha sido continuamente señalada por varias personas -entre ellas el hijo del galán de telenovelas como El privilegio de Amar y Mujeres engañadas Leonardo García- de no cuidarlo bien, de no permitirle saber de su estado de salud y hasta de estar con él por interés económico. Incluso, una revista publicó hace unos días que presuntamente ya habrían vaciado sus cuentas y que planearían quedarse con su herencia en caso de perder la vida.

Andrés García lucha por recuperar su salud

Tras las declaraciones de Leonardo, quien aseguró que junto a su novia acudieron a la casa de su padre en Acapulco pero supuestamente les fue imposible reencontrarse con don Andrés, es Margarita quien sin tapujos respondió al hijo de su esposo en entrevista para el programa Venga la Alegría de TV Azteca, aclarando todo sobre la herencia de su esposo y contando que sigue débil de salud, aunque estable, pues ya superó la neumonía que lo aquejaba.

"Leonardo por un lado empezó a decir que le preocupaba la salud de su papá, nunca lo vino a ver, miente él y miente la novia en turno, la guatemalteca, diciendo que llamaron y que nunca le contestaron, siempre se dijo ‘Andrés ahorita no tiene en uso sus celulares, pero el mío sí’, quien buenamente quiere acercarse a él me llaman a mí porque a través mío se comunican con Andrés, a mí nunca me llamaron, nunca vinieron a tocar la casa", manifestó.

De la misma manera, Margarita expresó que todo indica que Leonardo estaría más preocupado por la herencia de su padre que por su recuperación. "Leonardo empezó a decir que le preocupaba la salud de su papá, y luego salió con este tipo a decir qué '¿dónde quedó el dinero?', ya su papá dijo que '¡qué le importa!'. Por un lado, Leonardo dice 'yo tengo lo mío, él hizo lo de él', y después de eso sale no nada más en un medio, una serie de locuras, de tonterías y de barbaridades, me han acusado hasta de bruja".

Leonardo García y Andrés García

Portillo además filtró detalles del testamento del histrión de 81 años, quien actualmente luce irreconocible por los estragos en su salud: "Aparentemente eso es lo que dejan ver, pero no sé por qué les preocupa tanto si hace tiempo Andrés dejó arreglados todos sus asuntos, hay muchas personas que están expresándose muy feo de mí, que dicen que a mí solo me interesa el dinero, no sé de quién diablos creen que están hablando, soy su esposa, o sea todas las señoras, de todos los niveles sociales, van a estar preocupadas si algo le pasa a su esposo".

Por otro lado, se refirió a las enfermedades del protagonista de Pedro Navajas y aclaró: "Yo nunca dije que Andrés tenía leucemia, yo jamás dije eso, tiene un problema de su médula espinal, que sus glóbulos rojos hace que tenga conteo de hemoglobina muy bajo, antes era un hombre muy fuerte y se compensaba, ahorita no, entonces ha sido muy a menudo que necesita transfusión sanguínea. Estoy muy molesta porque dicen que si tengo tanto dinero ¿por qué no le tengo a todas horas un enfermero?, porque yo me quiero ocupar personalmente de él, porque Andrés quiere que yo esté con él acostada en la cama, agarrándole su manita. Tengo ahorita al enfermero cuidándolo de 9 a 5, que me ayuda mucho".

Pero al recordar los ataques que ha recibido por temas de dinero, Portillo fue contundente y puso en la mira a Sandra Vale, madre de Leo: "La gente que sí se aprovechó de él estas tres semanas cuando se lo llevó la mamá de Leonardo de aquí, porque Andrés sacó su dinero y lo tenía ahí en efecto y sí hubo gente que le estuvo sacando dinero, varias personas y hay testigos, pero refiriéndose a mí, Andrés se está preocupando por mí y me está dejando asegurada, les guste o no les guste".

Finalmente, la esposa del querido actor aseguró que en breve el propio actor será quién salga a desmentir todas las cosas negativas que se han dicho de ella. "Él va a aclarar un par de cosas, pero él decía necesito peinarme, necesito un espejo, le digo, no mi amor ahorita no te voy a exhibir en las cámaras, pero sí va a aclarar un par de cosas para ver si de una vez por todas se callan la boca y dejan de jo...", concluyó.

