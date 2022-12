Eugenio Derbez regresa a México tras lesión en hombro y hunde a Victoria Ruffo frente a la prensa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso actor y productor Eugenio Derbez regresó por fin a México y platicó con los medios de comunicación sobre cómo va de su recuperación en el hombro luego de haber sufrido una dura lesión debido a que tuvo 17 fracturas. Asimismo el exintérprete de Televisa aprovechó su encuentro con la para responder a los comentarios que hizo su exesposa Victoria Ruffo cuando él estaba delicado de salud.

En primer lugar el patriarca de la familia Derbez mencionó que su recuperación tardará casi 12 meses pero por fortuna todo está avanzando bien: "Tuve cita con el doctor, con el que me operó y ya me dijo que voy muy bien, es una recuperación larga porque todavía no puedo hacer muchas cosas". Además contó el pánico que sintió al saber que su hombro podía ser reemplazado y que esto ocasionaría que perdiera el movimiento natural.

Sí me dio una depresión total porque te pasan muchas cosas por la cabeza cuando te dicen que ya no vas a recuperar el movimiento que tenías antes y pensé que podía llegar a perder el brazo porque me iban a poner un reemplazo de hombro. Me dio miedo porque se partió en 17 pedazos el hombro, pero ya estoy bien".

Fuente: Instagram @ederbez

Eugenio también dijo que él y su hijo Vadhir Derbez se tomaron con mucho humor el rumor de que el joven había ocasionado su accidente: "No, no, ya… de hecho teníamos ya un sketch preparado, pero se tuvo que ir mi hijo a trabajar". Y así reaccionó a los buenos deseos que le envió 'La Ruffo': "Leí que me había mandado buenas vibras, buenos deseos, y estoy muy agradecido por eso, así que hoy elevaré una oración por ella de regreso…".

Sin embargo, el intérprete de personajes como 'El Lonje Moco' no dejó pasar la oportunidad de lanzar un recadito a la madre de su hijo José Eduardo Derbez: "Dijo que estaba yo viejito, nada más quería yo recordarle que ella es mayor que yo, entonces…". El histrión de 61 años viajó de Los Ángeles a México al lado de su esposa Alessandra Rosaldo y su hija Aitana debido a que celebrarán las fiestas navideñas en su país natal con su familia.

Fuente: Tribuna y Twitter @vengalaalegria