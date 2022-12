Laura Zapata y Sylvia Pasquel reaccionan así tras recibir demanda de Lucía Méndez

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante la tarde de este jueves, 15 de diciembre, Lucía Méndez paralizó a sus más de 356 mil seguidores en Instagram, después de publicar un comunicado de prensa, emitido desde el pasado martes 13 del mismo mes, en el que anunciaba que tomaría medidas legales en contra de las actrices Laura Zapata y Sylvia Pasquel por violación de Derechos de Autor, al utilizar su nombre para hablar de ella; así como también exponer su vida privada, entre otras cosas.

El problema entre las celebridades explotó después de que el trio apareció en el reality show de Netflix, Siempre Reinas, programa en donde quedó claro, para la audiencia que la villana de María Mercedes y la protagonista de Colorina no se llevaban del todo bien y aunque en aquel entonces la actriz de Qué pobres tan ricos no dio señales de enemistad contra la denominada Diva de México, la realidad es que meses después reveló que sí le incomodó trabajar con ella.

Comunicado de prensa de Lucía Méndez

Después de que se estrenó el show, Lucía Méndez bloqueó de sus redes sociales a Laura Zapata, mientras que la hermana de Thalía y las demás 'reinas' seguían reuniéndose como buenas amigas. Una de estas convivencias ocurrió en el show de YouTube de Karla Díaz, Pinky Promise, donde Sylvia declaró que la protagonista del Extraño retorno de Diana Salazar no había acudido a la entrevista porque presuntamente estaba "cuchiplanchando" con su novio, quien es varios años menor que ella.

Parece ser que esta fue la gota que derramó el vaso porque Lucía Méndez las demandó a ambas, pero... ¿cómo reaccionaron ellas? Por su parte, Laura Zapata publicó una publicación en Twitter donde aparecía como tendencia en la aplicación del pájaro azul, probablemente esto se deba al tema de la demanda, aunque no pareció importarle demasiado, ya que, le agradeció al reality show y declaró que el tema no le importaba, tal como indicaba el tema musical del programa de telerrealidad: "Ya soy tendencia nuevamente. Gracias Netflix Latinoamérica y como siempre, 'siempre reinas' y 'no me importa'".

Tuit de Laura Zapata

A su vez, Sylvia Pasquel no realizó ningún comentario con respecto a la denuncia, pero sí publicó un video corto en su cuenta oficial de Instagram donde invitó a todos sus fans a disfrutar de todas las producciones en las que apareció en este 2022 y las del 2023, entre las que se puede mencionar Un extraño enemigo, Dale Gas, No seré feliz pero tengo marido, Mala Fortuna, su disco ranchero que ya pueden escuchar, entre otras cosas, lo que de alguna manera dio a entender que tampoco se preocupaba por la denuncia.

Publicación de Instagram de Sylvia Pasquel

