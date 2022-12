Lucía Méndez no soporta las críticas y demanda a Laura Zapata junto a Sylvia Pasquel

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El pasado 2 de octubre se estrenó Siempre Reinas, reality show que fue producido y distribuido por la cadena de streaming de Netflix. Si bien, el programa de telerrealidad compuesto por Lorena Herrera, Laura Zapata, Sylvia Pinal y Lucía Méndez tuvo un buen rating, todo parece indicar que se quedará en una sola temporada, debido a los conflictos entre las famosas, mismos que rebasaron la pantalla y hasta consecuencias legales tendrá.

Como muchos recordarán, a lo largo del espectáculo hubo diversos roses entre Laura Zapata y Lucía Méndez, mismo que se incrementó cuando grabaron el tema No me importa, el cual la denominada 'Diva de México' se negaba a interpretar debido a que no había sido escrito tomando en cuenta su carrera musical, pero sí el de la eterna villana de telenovelas, quien fácilmente logró alcanzar los altos tonos del tema.

Ni bien concluyó el reality, tanto Laura como Sylvia Pasquel no se guardaron nada e incluso afirmaron constantemente que se sintieron incómodas durante el show debido al comportamiento de Lucía, mismo del que diversos televidentes se quejaron en redes sociales, asegurando que la protagonista del Extraño Retorno de Diana Salazar había sido "insufrible" y "engreída" con sus demás compañeras.

Esto empeoró cuando Sylvia, Lorena y Laura fueron invitadas a Pinky Promise, donde las dos primeras comenzaron a burlarse de Lucía, afirmando que si no había ido a la entrevista con Karla Díaz era porque estaba "cuchiplanchado" con su novio, quien es varios años menor que él. Acto seguido la villana de Rosalinda tomó seriedad y reconoció que no disfrutó de las grabaciones de Siempre Reinas por culpa de la celebridad de Colorina, mientras que la histrionista de Qué pobres tan ricos reveló que todo el problema se debía a que Lucía estaba molesta porque no pudo grabar No me importa, justo como ella quería.

Si bien, parecía que todo terminaría ahí, este jueves, 15 de diciembre, Lucía Méndez lanzó un comunicado de prensa en donde reveló que debido a las afirmaciones negativas de Laura y y Sylvia había perdido oportunidades laborales, por lo que había decidido proceder de manera legal: "Se informa de la carta de advertencia y cese de conductas contrarias a los buenos usos y costumbres que rigen a las redes sociales, respecto al mal uso y abuso al derecho exclusivo de la propia imagen del nombre artítico Lucía Méndez 'La Diva de México', por parte de Laura Zapata y Sylvia Pasquel".

Laura Zapata, Lucía Méndez y Sylvia Pasquel tienen pleito legal

El comunicado continúa argumentando que las dos actrices la habrían violentado su derecho a la "vida privada, el honor y la propia imagen; así como, violencia de género", por lo que decidió tomar medidas legales "en materia civil, penal y adminsitrativa para efectos de que Laura Zapata y Sylvia Pasquel, se abstenga de seguir realizando conductas que injurien a la imagen e Lucía Méndez, a través de cualquier medio de comunicación o red social conocida o por conocerse", concluye la declaración. Hasta ahroa ninguna de las dos celebridades ha brindado su postura al respecto.

Fuentes: Tribuna