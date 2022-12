Que siempre no: Henry Cavill confirma que ya no interpretará a 'Superman' pese a haberlo anunciado

Comparta este artículo

Los Ángeles, California.- La noche del pasado miércoles 14 de diciembre los fanáticos tanto de DC Cómics como de Henry Cavill recibieron una terrible noticia y es que el actor informó a toda la audiencia que, pese a lo que se tenía estimado, ya no volverá a interpretar a 'Superman', personaje que lo hizo parte del universo de super héroes y por el cual muchos ya contaban los días para verlo en acción pues previamente había revelado que sí retornaría con este papel que le ayudó a repuntar su carrera.

Cabe destacar que Cavill, actor británico de más renombre en la pantalla, había remarcado el pasado mes de octubre que sí se pondría otra vez la capa del denominado 'Hombre de Acero', tanto que hasta se volvió tendencia pues en la escena post-créditos de la película Black Adam protagonizada por Dwayne Johnson, 'The Rock', se adelantaba su regreso y claro, no tuvo más remedio que confirmarlo emocionando a todo el público.

De acuerdo con Cavill, recientemente tuvo una reunión con los representantes de DC Films y al final su regreso no se concretó, por lo que muy decepcionado daba la noticia causando que otra vez se hiciera tendencia pero esta vez porque nos perderemos la oportunidad de verlo combatir contra los malos y sorbe todo, volar por los aires como lo hace este importante personaje de la franquicia.

"Después de todo, no regresaré como Superman (…) Después de que el estudio me dijera que anunciara mi regreso en octubre, antes de su contratación, esta noticia no es la más fácil, pero así es la vida. El cambio de guardia es algo que sucede. Lo respeto", escribió en redes.

En el mensaje que de inmediato genero diversas reacciones entre la audiencia, el actor quien además de haber interpretado a 'Superman' ha participado en proyectos como Enola Holmes, The Flash, The Witcher o El conde de Montecristo por cecinar algunos, remarcó que por ahora "Mi turno de usar la capa ya pasó, pero lo que representa Superman nunca pasará. Ha sido un viaje divertido con todos ustedes, hacia adelante y hacia arriba".

Por su parte, el cineasta James Gunn informó a través de la plataforma Twitter que aunque todo está listo para volver a llevar a la pantalla grande a 'Superman', el proyecto se centrará en la vida anterior a la que Cavill representó, motivo por el cual ya no le quedaba volver a ponerse el traje y de ahí que se haya confirmado su salida. Pese a lo que los fans cuestionaron, el director dejó claro que no sería sobre el origen del personaje, por lo que solo bastará con esperar a que el tiempo transcurra y con ello, haya más detalles de lo muevo que habrá en torno al super héroe que hoy ya no será parte de la vida del británico.

