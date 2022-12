Se volvió mujer: Tras dura separación y 13 años en Televisa, galán vence el cáncer y llega a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso galán de las telenovelas, quien desde hace 13 años se unió a las filas de Televisa y que recientemente ganó su batalla contra el cáncer, reapareció hace algunas horas en el programa Hoy y dejó en shock a los televidentes. Se trata del argentino Julián Gil, quien llegó hasta el matutino de Las Estrellas debido a que realizó una divertida broma a su compañera Tania Rincón, que al igual que él se encuentra en Qatar.

El actor empezó su carrera en Telemundo y fue hasta 2009 que decidió unirse a la empresa de San Ángel como villano del exitoso melodrama Sortilegio, donde compartió créditos con David Zepeda, Jacky Bracamontes y William Levy. Luego le siguieron otros proyectos como La que no podía amar, Hasta el fin del mundo, Sueño de amor, Por amar sin ley, Médicos, línea de vida, ¿Qué le pasa a mi familia?, entre otros.

Su última novela fue La Herencia donde dio vida al papel de 'Próspero Millán', para el cual se tuvo que despojar de su porte de galán e interpretó a un hombre de edad avanzada que no tenía estilo y que era muy anticuado. No obstante, esta no ha sido la única vez que Julián se transforma y es que meses atrás se volvió mujer para la obra de teatro Divorciémonos mi amor, en donde tuvo que interpretar a 'Benigna o Benny'.

Gil, quien luego de su polémica separación de Marjorie de Sousa no ha podido volver a ver a su hijo Matías, actualmente le ha apostado a la conducción y en estos momentos se encuentra en tierras qatarís donde forma parte de la cobertura del Mundial de Futbol para TUDN. Hace varias horas el histrión de 52 años reapareció en el programa Hoy debido a que se volvió viral por la broma más reciente que le hizo a su compañera Tania.

A través de la cuenta de Twitter del matutino difundieron la recopilación de videos que grabó el argentino captando a la conductora michoacana mientras dormía en cualquier sitio, desde una locación en Qatar hasta el coche. Julián usó esta publicación para felicitar a Tania por su cumpleaños, ya que este jueves 15 de diciembre está celebrando 36 años de vida: "¡Feliz cumple! Que duermas muchos años más. Bendiciones para ti y tu hermosa familia y en el plano profesional sigue brillando en lo más alto, sin trampas eso sí".

