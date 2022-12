Shock en la TV: Tras luchar contra el cáncer, querida actriz revela que dejará las quimioterapias

Comparta este artículo

Estados Unidos.- En el mes de septiembre, una querida actriz reveló que había sido diagnosticada con cáncer, tras tres meses de haber dado esta amarga noticia, la celebridad paralizó a todos sus seguidores después de destapar que dejará sus quimioterapias. Aunque esto podría sonar a una mala noticia, como lo fue en el caso de la leyenda del futbol soccer, Pelé, la realidad para esta histrionista es una completamente diferente.

Se trata de Jane Fonda, una afamada actriz estadounidense quien se llevó el Oscar a 'mejor actriz' por su actuación en Klute y Coming Home. También cuenta con tres Globos de Oro por los mismos filmes. Aunque esto no le ha impidió desarrollarse en otras ramas como en la escritura, área donde escribió manifiestos en contra de la guerra de Vietnam e Irak; así como también se dedicó a escribir textos liberales y feministas.

Si bien Fonda es una celebridad que se desarrolló mayormente en el cine, también encantó a todos con su actuación en la producción de Netflix, Grace & Frankie, donde dio vida a 'Grace', una mujer que era abandonada por su marido después de varios años de matrimonio, debido a que éste le era infiel con su mejor amigo. A partir de entonces el personaje de Jane tendrá que irse a vivir con la persona que menos esperaba, la esposa del hombre con quien fue engañada.

Jane Fonda en 'Grace & Frankie'

Casi a la par con el final de la última temporada de Grace & Frankie, Jane Fonda reveló que había sido diagnosticada con un linfoma no Hodgkin, enfermedad que si bien es tratable y el 80 por ciento de los pacientes con ella logra sobrevivir, esto no exentó a la histrionista de recibir al menos tres dosis de quimioterapias antes de que los médicos le revelaran que el cáncer había entrado en remisión, por lo que ya no tendría que someterse a este tratamiento.

Jane relató que este era el mejor regalo de Navidad y de cumpleaños, mismo que celebrará para la próxima semana: "Me siento tan bendecida, tan afortunada. Les agradezco a todos ustedes que oraron y me enviaron buenos pensamientos. Estoy segura de que jugó un papel en las noticias". La también escritora relató que uno de los aspectos que la ayudaron a sanar fue su "privilegio de celebridad", lo que le brindó "acceso a los mejores médicos y tratamientos".

Fuentes: Tribuna