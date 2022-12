Tania Rincón derrite a todo Televisa al lucir así de espectacular desde Mundial de Qatar: "Mujerón"

Comparta este artículo

Doha, Qatar.- Hace algunas horas la querida conductora Tania Rincón logró desatar tremendo furor entre sus miles de seguidores de las redes sociales y también entre el público de Televisa debido a que compartió nuevas fotografías de su estancia en Qatar y dejó sin aliento a todos. Como se sabe, la famosa michoacana dejó la conducción del matutino Hoy para irse a cubrir el Mundial de Futbol al lado de todo el equipo de TUDN.

Hace algunas horas la presentadora nacida en La Piedad, Michoacán, mostró que además de estar trabajando en aquel país arábico, también se está divirtiendo muchísimo pues ella y sus compañeros Marc Crosas, Julián Gil, Valeria Marín, Kikín Fonseca, entre otros, están grabando una novela. Sí, en las redes sociales ya han mostrado un par de adelantos del proyecto Amores de Arena bajo la producción de Qatarrisa.

Tania protagonizará novela en Qatar

No obstante, Tania no se ha olvidado de que su objetivo principal es cubrir todo lo que pasa en la Copa más grande del mundo y ayer miércoles 14 de diciembre pudo conducir la previa del partido Francia VS Marruecos donde los primeros lograron obtener su pase a la gran final. Por su puesto, la talentosa mujer mexicana dio lecciones de estilo al modelar un increíble atuendo desde el espectacular estadio Al Bayt.

'La Rincón' aprovechó su cuenta oficial de Instagram para compartir un par de imágenes donde mostró el 'outfit' del día y provocó furor.

La publicación de la michoacana se llenó con más de 32 mil Likes de forma inmediata y además sus miles de admiradores y fans no han dejado de escribirle elogios y muestras de cariño. Asimismo varios colegas del medio como Ferka, Andrea Legarreta y Georgina Holguín también le escribieron piropos. Cabe resaltar que este juevez 15 de septiembre Tania está cumpliendo 36 años y lamentablemente tendrá que celebrar lejos de su familia.

Fuente: Tribuna e Instagram @taniarin