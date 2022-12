Tiene tumor: Tras veto de Chapoy y debut en Televisa, exconductora de 'VLA' se alista para morir

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa conductora, quien recientemente debutó en Televisa luego de haber trabajado por años en el matutino Venga la Alegría, se sinceró sobre la difícil enfermedad que padece y confirmó que ya alistó su muerte. Se trata de la especialista en espectáculos Ana María Alvarado, quien en una reciente entrevista confesó cómo va de su tumor en la cabeza y además dijo si tiene un conflicto con Maxine Woodside.

La presentadora, quien comenzó su carrera siendo parte de Univisión y luego se mudó a la empresa del Ajusco formando parte del elenco de VLA, se entrevistó en exclusiva con la revista TVNotas para aclarar de una vez por todas que no tiene ningún problema con la jefa del programa Todo para la mujer luego de ser relegada: "No hay pleito, ni enojo; si algo tendré siempre con Maxine, es gratitud", expresó.

Eso sí, Ana resaltó que Maxine no dijo la verdad cuando mencionó que ella misma había renunciado a su puesto: "En mi programa de YouTube, yo conté la verdad de lo que sucedió, ahí están los mensajes de su hijo donde me avisa que solo estaré un día a la semana. No sé si a ella le han platicado otra cosa, pero no fue decisión mía". Además aclaró que sí le causó mucha tristeza saber que solo acudirá una vez a la semana a la emisión, pero por ello le pondrá más ganas a su participación.

Alvarado, quien hace unos meses destapó que Pati Chapoy nunca la quiso mientras trabajó en TV Azteca porque odiaba a todo el equipo de VLA, comentó también que luego de recibir esta noticia ha tratado de estar tranquila pues alterarse no es bueno para su salud: "El tumor que tengo que se llama glomus de la yugular izquierda y también padezco epilepsia", dijo resaltando que en los recientes estudios que se hizo salió muy bien.

Es difícil, estoy muy intranquila y me da mucho miedo estar sin mis medicinas", expresó.

Debido a su delicada condición la guapa periodista del matutino Sale el Sol señaló que tiene que tomar medicamentos de por vida. Y aunque ha llegado a pensar en la muerte debido a sus problemas de salud, Ana, quien acaba de ser invitada del programa Miembros al Aire en Televisa, resalta que vive en plenitud: "Me puedo ir en paz". De hecho confesó que desde hace varios años ya arregló su testamento:

Si me voy y se queda mi marido, quedo muy tranquila, porque él sabe y resuelve todo, no hay tanto problema. Lo tengo todo arreglado, aunque no soy tan apegada a las cuestiones materiales".

