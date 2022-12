Tragedia en Televisa: Tras sacarla del clóset y unirse a Chapoy, famosa actriz lucha por su vida

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una querida actriz y violinista rompe el silencio y revela que una querida colega, quien fue 'sacada del clóset' por una conductora de Televisa, no estaría pasando por el mejor momento de salud. Se trata de Verónica Castro, quien ha destacado por sus actuaciones en telenovelas como Rosa Salvaje, El amor tiene cara de mujer, Pasiones encendidas, Los ricos también lloran, Mi pequeña soledad, Pueblo chico, infierno grande y Los exitosos Pérez, su última telenovela en la empresa en 2009.

'La Vero', quien confesó en entrevista con Pati Chapoy en TV Azteca que fue vetada unos años de San Ángel cuando se fue de México para trabajar, se ha visto envuelta en fuertes escándalos. La también conductora de programas como Noche a noche, Big Brother y Mala noche… ¡No! fue sacada del clóset por Yolanda Andrade en 2019, quien destapó que presuntamente se casaron en una boda simbólica y tuvieron un tórrido romance que habría durado años, aunque la primera actriz lo negó.

Luego, en semanas pasadas Verónica fue señalada de sostener presuntas conversaciones subidas de tono con algunas jovencitas. Por este motivo, su amiga Olga Breeskin decidió salir en defensa de ella en una entrevista concedida al programa Sale el Sol de Imagen Televisión. Olga desveló que la reconocida presentadora no está pasando por un excelente momento, sobre todo en el terreno de la salud.

"Conociendo la integridad, el corazón de Verónica Castro como hija, como comadre, como madre, como abuela, como todo, yo pienso que estas niñas ociosas le metieron un gol a Verónica Castro y se aprovecharon de su buena voluntad, porque ¿qué estrellota como Verónica Castro se va a tomar el tiempo de chulear, apapachar?, cibernéticamente hablando, y de pronto te cambian la jugada, a mí se me hizo muy injusto", comentó sobre el escándalo.

Sobre las noticias que aseguraban que la famosa actriz y conductora no se encuentra bien de salud, Olga reveló que es verdad, pero no quiso dar detalles: "No quería ser indiscreta, pero está tranquila, no quiero compartir más detalles personales que como madrina y amigas de casi 50 años (...) pero está recuperándose, estuvo delicadita desde que se cayó de un elefante y esa caída le ha representado muchos problemas de salud, pero afortunadamente el Señor la ama", contó.

Por otro lado, la actriz le mandó contundente mensaje al diseñador Mitzy para que busque a la madre de Cristian Castro y olviden sus diferencias: "Es una gran persona y no podemos dejarnos llevar por estos tiempos tan difíciles, y bíblicamente estamos en los últimos tiempos, no es momento de estarse peleando, de andar en chismes, de ponerle cuatros a los artistas, estamos en el momento de perdonarnos, amarnos y como decía el 'Divo de Juárez', de abrazarnos muy fuerte", compartió.

Y agregó: "Si Vero no te habla, como dicen por ahí 'si la montaña no viene a ti, tú pon el ejemplo como pastor evangélico', y tú comunícate con mi comadre Verónica Castro". Por otra parte, la violinista también recordó a su amigo Andrés García y le envió sus deseos de pronta recuperación: "Fue mi galán en Nora la rebelde, me lleve muy bien, le mando bendiciones, Andresito, te queremos bien, no digas que te vas a morir porque tú no tienes el poder de quitarte la vida, solo el que te la dio", finalizó.

