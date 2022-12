Tras perder exclusividad en Televisa y retiro de novelas, galán renuncia a 'VLA' y aparece en 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso conductor y actor, quien en 2017 perdió su contrato de exclusividad en Televisa y de inmediato consiguió trabajo en la competencia TV Azteca, dio un duro golpe al programa Venga la Alegría debido a que hace varias horas reapareció en el matutino de la competencia, Hoy. Se trata de Brandon Peniche, quien en el 2009 llegó a la empresa de San Ángel en la telenovela Verano de amor.

Luego el hijo del aclamado histrión Arturo Peniche se unió a otros melodramas como Niña de mi corazón, Ni contigo ni sin ti, Un refugio para el amor, Corazón indomable, La malquerida, Que te perdone Dios, A que no me dejas y Un camino hacia el destino, donde ganó mucha fama de galán. Pero cuando dejó de ser exclusivo, Brandon no tuvo más remedio que traicionar al Canal de Las Estrellas con la competencia.

Hace 4 años el artista oriundo de la CDMX se unió al elenco del matutino VLA y en ese mismo año participó en la telenovela Tres Milagros, además de que fue conductor del certamen de belleza Mexicana Universal, sin embargo, a mediados del pasado 2021 decidió renunciar a su contrato con la empresa del Ajusco para retornar a Televisa. El mismo presentador dijo que tomó la decisión de abandonar Venga la Alegría para buscar sus sueños de volver a la actuación

Su primer proyecto al reintegrarse a su 'casa', donde su padre ha trabajado durante décadas, fue el melodrama Contigo Sí el cual protagonizó al lado de Alejandra Robles Gil y Danilo Carrera, sin embargo, existe el rumor de que el proyecto producido por Nacho Sada habría sido todo un fracaso en cuestión de rating, lo cual molestó a los ejecutivos. No obstante, ahora Peniche ya está grabando una nueva telenovela y se trata de Pienso en ti producida por Carlos Bardasano.

Hace algunas horas Brandon apareció en el matutino Hoy, luego de haberle hecho la competencia anteriormente, debido a que compartieron un fuerte mensaje que publicó en las redes sociales. Resulta que el actor de 36 años respondió de forma tajante a las personas que lo critican porque su hijo menor Bosco tiene el cabello largo: "No me lo he cortado yo, se lo voy a andar cortando a él", expresó mostrando que él también tiene crecida la melena.

