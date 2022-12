Andrea Legarreta, Galilea Montijo y elenco de 'Hoy' sorprenden con baile en gran final de 'LEBEH'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace algunos momentos dio inicio la gran final del reality Las Estrellas Bailan en Hoy edición Campeón de campeones y para cerrar con broche de oro la temporada, todo el elenco del programa Hoy llegó a la pista del concurso para sorprender a la audiencia con un espectacular opening. Aunque se había reportado su renuencia a bailar, Andrea Legarreta y Galilea Montijo también participaron.

En esta ocasión la coreografía de arranque fue de temática navideña pues todos bailaron al ritmo del hit de Mariah Carey All I Want For Christmas Is You luciendo coquetos atuendos de Santa Claus y Señora Claus. Mientras que Paul Stanley impactó al aparecer como el 'Grinch' de la Navidad. Los primeros en aparecer en la pista fueron 'Poly' y tres de las parejas finalistas: Toñita Salazar y Tony Garza, Josh Gutiérrez y Romina Marcos y Violeta Isfel y Luis Fernando.

La llamada 'Negra de Oro' sufrió un accidente y estuvo a punto de salirse de la plataforma donde estaba bailando pero por fortuna no pasó a mayores. Luego aparecieron a cuadro Manelyk González y Luis 'Potro' Caballero, Ferka y Jorge Losa y Carlos Speitzer y Candela Márquez, todos luciendo espectaculares. Posteriormente fue el turno de Legarreta para aparecer a cuadro y lo hizo bailando con el actor Ariel López Padilla en una cargada.

Ema y Latin hasta se besaron

Jenny García tuvo la tarea de bailar con 'El Negro' Araiza, quien aunque no tiene mucho ritmo lo hizo muy bien e incluso hasta realizó una pequeña cargada con la coreógrafa. Por su parte Galilea Montijo también hizo lo propio al lado de Óscar Medellín luciendo espectacular con su minivestido rojo. Arath de la Torre y la conductora invitada Mariana Ochoa hicieron dupla para complementar el baile y 'Albertano' bailó con una de las coreógrafas.

El gran cierre de este baile fue que la maestra Ema Pulido y Latin Lover apareciendo bailando juntos y luego de haber hecho una gran mancuerna a lo largo de la temporada y varios coqueteos, este viernes la 'Jueza de Hierro' por fin le dio el beso que tanto pedía el regiomontano. El público de Televisa se encuentra a solo unas horas de conocer qué pareja será la nueva campeona de Las Estrellas Bailan en Hoy.

Fuente: Tribuna y Twitter @programa_hoy