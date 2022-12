Brutal atentado: Intentan asesinar a famoso conductor y filtran FOTOS de presuntos agresores

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de que el conductor Ciro Gómez Leyva, quien trabaja en noticieros en Imagen Televisión y Grupo Fórmula, denunciara la noche de este jueves 15 de diciembre que habrían intentado asesinarlo cuando se dirigía a su domicilio, difunden fotos de sus presuntos agresores, quienes viajaban a bordo de unas motocicletas. El periodista reportó a través de su cuenta de Twitter que recibió varios disparos, los cuales no lograron alcanzarlo por el blindaje de su camioneta.

La noche de este jueves 15 de diciembre, el conductor explicó que dos sujetos lo habrían seguido hasta detonar sus armas, presuntamente con la intención de asesinarlo: "A las 11:10 pm a 200 metros de mi casa dos personas en una motocicleta me dispararon, al parecer con la clara intención de matarme. Me salvó el blindaje de mi camioneta que yo manejaba y he enterado del asunto a las autoridades", escribió. "Agradezco sus mensajes. Me salvó el blindaje de la camioneta", añadió.

Ciro Gómez Leyva sufrió atentado

El presentador de radio y televisión describió que los hechos se registraron a 200 metros de su domicilio, luego de finalizar la transmisión de su noticiero en Imagen Televisión. El propio comunicador publicó en redes imágenes de cómo quedó el vidrio de su camioneta con los disparos que le propinaron. Dos impactaron en el vidrio izquierdo, uno en el parabrisas y dos más en el cofre, todos del lado del conductor.

Tras la denuncia del periodista, diferentes autoridades como la jefa de Gobierno de la CDMX Claudia Sheinbaum, ofrecieron su solidaridad y apoyo, además de empezar a investigar lo sucedido. El conductor y reportero Carlos Jiménez, a través de su cuenta de Twitter @c4jimenez publicó imágenes de las cámaras de seguridad, donde habrían captado a los presuntos responsables, quienes se habrían trasladado en una unidad roja.

Twitter @c4jimenez

"Los sujetos que intentaron matar a @CiroGomezL son estos dos hombres que iban en una motocicleta tipo Pulsar, 250 color rojo. Después de dispararle huyeron hacia Insurgentes y tomaron hacia el norte de CDMX. La @SSC_CDMX y la @FiscaliaCDMX continúan su búsqueda", publicó. Además, publicó capturas de videos donde presuntamente se dan a la fuga: "SE BUSCAN! Son los sujetos que intentaron matar anoche a @CiroGomezL. Las autoridades saben que lo siguieron desde Grupo Imagen, lo atacaron y huyeron a Edomex. Las cámaras los grabaron así en su fuga", publicó. Hasta el momento, autoridades no han confirmado detenciones.

Twitter @c4jimenez

