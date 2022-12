A casi una semana de salir de 'MasterChef Celebrity', actriz encara a la gente que la criticó

Ciudad de México.- Las cosas en MasterChef Celebrity están que arden, sobre todo desde la última transmisión, cuando Tatiana despidió a la última semifinalista, Karla Sofía Gascón, actriz que llamó la atención desde el primer capítulo, debido a su dominio del sarcasmo y la brutal honestidad con la que decía las cosas. A cinco días de su expulsión, la antagonista de Nosotros los Nobles reveló que encaró a los televidentes del show.

Como algunos recordarán, durante las últimas semanas del programa de telerrealidad, la celebridad de Rebelde (2022) había estado denunciando en sus redes sociales, que diversos televidentes atacaron durante su participación en el reality de cocina, ¿la razón? Esto es debido a que se trata de una mujer transexual, motivo por el que fue el blanco de las críticas de usuarios ultra religiosos en las redes sociales.

Pero no solo fue esto, ya que, anteriormente Gascón señaló que sus contrincantes del reality habrían contratado bots para que la atacaran en sus redes sociales; finalmente, Karla rompió el corazón de propios y ajenos tras ser la nueva expulsada de MasterChef Celebrity y, después de algunos días, la histrionista reveló que, cuando va por la calle, se encuentra gente amable que le da ánimos y la felicitan por su desempeño en el espectáculo, a diferencia de la ola de personas que la llegó a insultar en algún momento.

Me hace gracia porque en la calle no encuentro ninguno de estos gilipollas seguidoras pagados de mis contrincantes, solo gente dándome la enhorabuena y diciéndome que me hicieron trampas. Pero esperen a que acabe el programa, más de uno va a salir retratado. No me corto", aclaró Karla en su cuenta de Twitter.