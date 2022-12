Divorciada y desfigurada: Tras romance con su jefe en Televisa y dejar México, actriz llega a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa protagonista de telenovelas, quien lleva 18 años sin hacer un melodrama en Televisa, habla de su encuentro con la Reina Letizia de España y sus planes de boda. Se trata de la actriz Kate del Castillo, quien en exclusiva para el programa Hoy habla de la reunión que tuvo con la española, además de revelar si podría caminar al altar por tercera ocasión junto a su novio Edgar Bahena.

Como se recordará, la hija del primer actor Kate del Castillo estelarizó proyectos como Muchachitas, El derecho de nacer, Alguna vez tendremos alas, La mentira, Ramona y Bajo la misma piel en la empresa de San Ángel, sin embargo, hace 18 años decidió abandonar México para buscar más oportunidades de trabajo en Estados Unidos. Luego de dejar Televisa, se unió a Telemundo para hacer La Reina del Sur y hasta creó su propia casa productora ante la falta de ofertas de trabajo en territorio azteca.

La actriz, quien tuvo un romance con el dueño de Televisa Emilio Azcárraga en su juventud, se divorció en dos ocasiones (una del exfutbolista Luis García y otra del galán de telenovelas Aarón Díaz), sin embargo, ahora tiene una relación muy sólida con el fotógrafo Edgar Bahena. Tras críticas por presuntamente abusar de cirugías y acabar 'desfigurada' a sus 50 años, ahora Kate reaparece frente a la prensa luego de sostener un encuentro con la Reina Letizia de España durante la inauguración de la nueva sede del Instituto Cervantes de Los Ángeles.

Tras difundirse las imágenes en las que la protagonista de La Reina del Sur y la monarca platican muy animadas, ahora la mexicana contó algunos detalles de esta gran experiencia: "Divina, además una mujer increíble porque me dice que cumplió años casi igual que yo, somos de la misma edad y que estaba viendo mi Instagram y le encanta todo lo que hago, así que fue muy divertido que me dijera que vio mi Instagram", dijo para el matutino Hoy.

Kate también manifestó que le espera un 2023 con diversos planes profesionales: "Mucho trabajo gracias a Dios, con muchos proyectos con mi empresa, así que estoy contenta, ya se va a estrenar mi nueva serie que se llama ‘Volver a caer’ y así que estoy contenta, con mucho trabajo", sostuvo. Además, reveló que no descarta hacer una serie biográfica: "En algún momento tal vez, hace tiempo escribí un libro que se llama tuya, pero tal vez podría hacer una recopilación ahí de traumas, no, de eventos, puede ser más adelante".

Finalmente, aunque presumió estar muy enamorada, la actriz aseguró que no se piensa casar con su pareja, el director de fotografía Edgar Bahena. ¿El motivo? Kate afirma que ya a su edad no lo considera necesario, además de haberlo hecho ya en dos ocasiones más: "Oficialmente fue desde hace mucho, pero sí, estoy muy contenta. ¡Ya era hora! ¿no?... No, qué boda, ¿a mi edad?", respondió la actriz sonriendo.

Fuente: Tribuna