Esposo de Britney Spears rompe el silencio y destapa lo que no le gusta de la cantante

Los Ángeles , Estados Unidos.- Mucho se ha hablado sobre el comportamiento de Britney Spears en redes sociales, principalmente en Instagram, donde la intérprete de Toxic lleva meses publicando videos y fotografías subidas de tono, lo que ha llegado a incomodar a sus hijos, Sean y Preston; así como a sus miles de fanáticos, quienes frecuentemente le piden que se detenga e incluso teorizan que la propia rubia es controlada por su esposo y hasta por su padre, Jamie Spears.

Recién la noche del pasado jueves, 15 de diciembre, Spears publicó un video en donde aparece sin prenda alguna mientras toma lo que parece ser una ducha, lo que parece ser la gota que derramó el vaso para su esposo, Sam Asghari, quien este viernes, 16 del mismo mes, publicó un mensaje en la red social de la cámara multicolor, donde reveló que realmente se sentía incómodo por lo liberal que es la intérprete de I Wanna Go, pero al mismo tiempo detalló que no era nadie para controlarla.

(Britney es) La única persona en el mundo que es acosada por publicar cosas como estas. Personalmente habría preferido que nunca publicara esto, pero ¿quién soy yo para controlar a alguien que ha estado bajo control? Un microscopio y ha sido controlada durante la mayor parte de su vida

Historia de Sam Asghari

Cabe señalar que luego de que Sam realizara esta publicación, Britney eliminó todas las fotografías sin prenda superior que había compartido en días recientes, en sus redes sociales. Si bien, la pareja ha procurado mostrar que se mantienen estables y unidos, la realidad es que existe la posibilidad de que estén pasando por alguna especie de crisis matrimonial, hecho que mencionó Spears en una de sus publicaciones anteriores.

Exactamente, hace cinco días, la cantante de Circus mencionó que había encontrado paz en la meditación; sin embargo, esto no habría sido bien recibido por Sam, quien consideraba que se había vuelto "loca", por lo que optó por salir a conducir y comprar su almuerzo en un popular restaurante de Estados Unidos conocido como Jack in the box, donde habría estado a punto de llorar, pero un hombre se aproximó a ella y le aseguró que todo estaría bien, lo que provocó que su crisis nerviosa aumentara. Dicha publicación fue editada después de unas horas y ya no puede encontrarse en las redes de la famosa.

Boda de Britney Spears y Sam Asghari

Sam y Britney mantienen una relación amorosa desde hace cinco años; ambos comenzaron su noviazgo cuando la celebridad continuaba bajo el control de su padre y decidieron casarse una vez que concluyó el juicio contra Jamie Spears. A partir de entonces, el actor de Family Bussiness ha mantenido su relación con la cantante, pese a que sus seguidores consideran que, en realidad, él la controla.

