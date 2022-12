Estrella de TV se arranca la vida con un arma de fuego; estremece con sus últimas palabras

Comparta este artículo

Encino, Estados Unidos.- El pasado miércoles, 14 de diciembre, trascendió la noticia de que una querida estrella de televisión se quitó la vida en la habitación de un hotel ubicado en Los Ángeles, California, Estados Unidos; sin embargo, algo que llama la atención de todas las personas que estuvieron con el famoso durante sus últimos días de vida es que no dio ninguna señal de que algo estuviera mal con él.

Se trata el querido actor y bailarín, Stephen 'tWitch' Boss, quien saltó a la fama por su participación en el reaity show de baile, Soy you thing you can dance, también obtuvo gran reconocimiento por ser el DJ del programa de entrevistas de la controversial conductora, Ellen DeGeneres, otros shows en los que apareció fue en Step Up, donde dio vida a 'Jason' y en Magic Mike XXL, ambos fueron de los primeros espectáculos en donde el histrión apareció.

Fotografía de Stephen 'tWitch' Boss

Como se mencionó anteriormente, Stephen fue localizado sin vida en el hotel Oak Tree Inn, en Encino, California, según información del medio TMZ. Según los primeros informes, Boss se habría quitado la vida con un arma de fuego, hecho que fue confirmado por las autoridades de Los Ángeles, recién el pasado jueves, 15 de diciembre. Al igual que la familia de 'tWitch', el personal del hotel aseguró que no detectaron ningún comportamiento fuera de lo normal en la celebridad.

Este viernes, 16 de diciembre, la policía reveló nuevos datos sobre la escena y es que, Stephen no se quitó la vida sin antes dejar una nota de suicidio, misma que resulta ser ambigua para las autoridades. Según datos de Page Six, el último mensaje de Boss indicaría que tuvo que enfrentarse a "desafíos pasados", aunque hasta el momento se desconoce a qué se refería con dichas afirmaciones. Tras la muerte del bailarín surgieron teorías de que pudo haber tomado la fatal decisión porqué perdió todos los ahorros de su vida, pero las personas cercanas al histrión desmintieron esto para el medio The Post.

Stephen 'tWitch' Boss dejó una nota de suicidio

La declaración más reciente obtenida por los medios fue la de Eddy Boss, abuelo de Stephen, quien aseguró que su nieto se había comportado de manera habitual, aunque el pasado sábado, 10 de diciembre, le envió un mensaje que ahora le resulta inquietante, en éste 'tWitch' le profesó su amor: "Cada palabra tiene un significado. Sus últimas palabras para mí fueron un texto simple que dice: 'Te amo, papá, papá'", declaró el doliente para el Daily Mail.

