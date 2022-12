¿Fue infiel? Televisa exhibe íntima FOTO de Erik Rubín con su 'amante' y da golpe a Legarreta

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Televisa filtra en sus redes sociales una fotografía de Erik Rubín con una amante del pasado, dando un duro golpe a su esposa, la conductora del programa Hoy Andrea Legarreta. ¿Le fue infiel tras 22 años de matrimonio? No, sino que se reunió con Mariana Garza y el resto de sus compañeros de Timbiriche en una emotiva reunión. Y es que el cantante aseguró que la actriz lo rechazó cuando a él le gustaba, cuando estaban en la cúspide del éxito.

Como se recordará, el año pasado Rubín se vio envuelto en varios escándalos que pusieron en jaque su matrimonio con la madre de sus hijas. No solo fue captado con una influencer en Tulum, sino que también admitió que tuvo un tórrido romance con María Conchita Alonso, quien es mucho mayor que él y hasta se fue de gira con su exnovia Alejandra Guzmán, luego de que la rockera revelara que terminó con él cuando le fue infiel con Paulina Rubio.

El año pasado, Mariana Garza rompió el silencio respecto a los rumores de haber roto el corazón a Erik Rubín, luego de que fuera el mismo Rubín quien asegurara que Garza lo rechazó durante su juventud. Mariana negó que esto fuera así, afirmando que ella no rechazó al cantante. Además, agregó que ella siempre lo trató "con mucho cariñito". "No, (eso no es cierto). Lo dijo nada más para esto (crear escándalo). Yo no, yo siempre lo he tratado con mucho cariñito", comentó.

Y en redes del canal de Las Estrellas exhibieron la fotografía que todos esperaban: una reunión navideña de todos los exintegrantes de la popular banda juvenil. En la imagen aparecieron Erik Rubín, Sasha Sokol, Alix Bauer, Benny Ibarra, Diego Schoening y Mariana Garza, despertando nostalgia entre fanáticos. La encargada de publicarla originalmente fue Alix, quien señaló que siguen siendo tan amigos como desde los 90's.

"Por la magia que nos une, por el amor que crece, por los sueños que nos faltan por cumplir, por la complicidad, por la familia que somos con un mismo apellido: ¡Timbiriche! Siempre, Juntos. @erikrubinoficial @garza_alardin_mariana @sashasokolova @diegoschoening @bennyibarra Celebrando la vida", publicó en su cuenta oficial de Instagram. Cabe mencionar que Mariana y Erik son solamente amigos y el cantante actualmente goza de un matrimonio estable con Andrea, pese a que han tenido sus problemas en el pasado.

