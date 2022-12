Giro inesperado: Carlos III le da 'bofetada con guante blanco' al Príncipe Harry y Meghan Markle

Comparta este artículo

Londres, Inglaterra.- Luego del estreno del explosivo documental del Príncipe Harry y Meghan Markle, muchas personas, tanto dentro y fuera del Palacio de Buckingham se preguntaban sobre cuál sería la reacción del Rey Carlos III, ya que, el soberano de Reino Unido se abstuvo de hacer cualquier tipo de declaración con respecto a lo que su hijo y su nuera dijeron en la producción de Netflix. De acuerdo con datos del Daily Mail, solo los más allegados a la realeza británica saben que el monarca se habría mostrado desconcertado por este 'ataque' mediático.

Si bien, un miembro del parlamento inglés llegó a mencionar que esperaba que destituyeran a los Duques de Sussex y hasta reveló que lanzaría una propuesta para que esto ocurriera, la realidad es que el exesposo de Diana de Gales decidió responder de una manera inesperada. Como es bien sabido, la Familia Real Británica, siempre se ha caracterizado por guardar la compostura en toda ocasión y la docuserie no sería la excepción.

Es debido a este motivo que, varias fuentes del Palacio de Buckingham, declararon para el medio inglés, Daily Mail, que el Rey Carlos III planea enviarle una invitación a Meghan Markle y a Harry, aún después de las diversas acusaciones que ambos hicieron durante la producción de la serie, hecho que fue descrito como "Charles gentilmente extendió una rama de olivo a su hijo y a su nuera que serán bienvenidos".

Estas declaraciones surgen a pocas semanas de que las mismas fuentes del Palacio aseguraron que, tras sus afirmaciones en Harry y Meghan, no serían bien recibidas por la Familia Real o por algún súbdito, a quienes presuntamente no les interesaría saber sí a los Duques les fue bien o mal en su estancia. Pese a este acto de Carlos III, el mismo tabloide indica que los informantes no esperan que la polémica pareja asista.

Si bien el medio intentó contactar a los organizadores de la coronación de Carlos III, estos afirmaron que, por el momento no pueden confirmar o negar ningún asunto relacionado con los invitados al histórico evento, debido a que por el momento no contaban con una lista de invitados; aunque sí destacaron que los preparativos se están cumpliendo en tiempo y forma. Se espera que el nuevo Rey sea coronado para el próximo 6 de mayo del 2023.

Fuentes: Tribuna