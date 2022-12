Luto en TV Azteca: Revelan en 'VLA' que la hijastra de Fernando del Solar no puede superar su muerte

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este viernes 16 de diciembre se transmitió la última parte de la entrevista que Anna Ferro dio en exclusiva al matutino Venga la Alegría donde hizo duras revelaciones acerca del luto que ha vivido tras la partida de su esposo Fernando del Solar. En esta ocasión la instructora de yoga compartió que no solo ha tenido que lidiar con su dolor sino también con el de su hija Francesca, quien ha estado muy triste desde la ausencia del argentino.

Como se sabe, el expresentador de Televisa y TV Azteca perdió la vida el pasado 30 de junio debido a una neumonía luego de haber ganado la batalla contra el cáncer desde 2020. En la videollamada con los reporteros de VLA, Ferro compartió que su hija adolescente ha vivido días muy difíciles desde que partió Fernando y en consecuencia, ella también sufre con el dolor de la pequeña:

Escuchar llorar a mi hija todas las noches era bastante complejo para mí y entendí que no necesito ser fuerte porque también escuchar el dolor de mi hija ha sido bastante difícil como mamá".

Anna Ferro y su hija

Ferro declaró que tanto ella como Francesca han tenido que enfrentar la ausencia del argentino, exesposo de Ingrid Coronado, y recalcó que su heredera formó una estrecha relación con Fer durante todos los años que pasaron juntos: "Porque Francesca realmente vivió 24/7 con Fer durante cerca de 6 o 7 años y somos dos mujeres que nos ha caído y nos ha cambiado el mundo 180 grados", expresó consternada.

No obstante, Anna explicó que ella no quiere victimizarse al contar estos detalles de su vida privada y volvió a pedir un alto a los ataques: "Tampoco quiero ser la víctima, porque creo que muchas personas y muchas mujeres se han quedado solas con hijos y con temas legales que han pasado. Creo que no soy la única. Entre nosotros mismos como seres humanos hay este tipo de ataques y no aprendemos".

Asimismo la ahora conferencista mexicana aprovechó las cámaras del Canal Azteca Uno para disculparse con la prensa y explicó cuál ha sido la razón por la que no ha salido a dar muchas entrevistas: "Esta parte de los medios, soy como resguardada porque a veces te malinterpretan las cosas, y no he tenido la fortaleza para hacerlo". Cabe resaltar que Ferro también declaró días atrás que Del Solar no dejó desprotegidos a los hijos que tuvo con Ingrid:

Para Fer sus hijos eran lo más importante, tanto es así que los dejó super cubiertos en muchas cosas que no puedo y no quiero decir más".

Fuente: Tribuna y Twitter @vengalaalegria