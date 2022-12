Mauricio Ochmann publica FOTO con Paulina Burrola y la confunden con Aislinn Derbez

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante la tarde de este viernes, 16 de diciembre, el actor de cine, Mauricio Ochmann, compartió una recopilación de fotografías junto a su novia, la modelo de Instagram, Paulina Burrola; sin embargo, los seguidores del histrión no lo perdonaron y comenzaron a comparar a la influencer con la exesposa del protagonista de ¡Qué despadre!, Aislinn Derbez; al mismo tiempo atacaron al famoso por decirle "lo mismo a todas".

A lo largo de su vida, Mauricio Ochmann ha tenido tres relaciones importantes: su primera esposa fue María José del Valle Prieto con quien contrajo una relación amorosa en el año 2003, pero un lustro después decidieron tomar rumbos separados; su segunda esposa fue Aislinn Derbez, con quien se casó el 28 de mayo del 2016, pero terminó por separarse de ella 4 años después. A unos meses de estos hechos, el histrión inició un noviazgo con Paulina Burrola.

Si bien, el actor no teme a expresar el gran amor que siente por su nueva pareja, esto no ha impedido que sea blanco de críticas por parte de sus más de 8,6 millones de seguidores en Instagram, donde cada tanto comparte una serie de fotografías con su novia de 31 años, tal y como la tarde de este 16 de diciembre, debido al cumpleaños de la infuencer: "Feliz cumple amor mío. Ser la mujer hermosa, sensible, noble, dulce y amorosa que eres es un regalo inmenso para mí y para todas las personas que amas. Deseo para ti que la vida te regale todo lo bonito hoy y siempre. Amo estar a tu lado en esta nueva vuelta al sol. Sé feliz siempre. Te lo mereces, te amo con todo mi ser".

Rápidamente el romántico mensaje de Mauricio Ochmann atrajo a todos sus detractores quienes rápidamente lo señalaron porque, presuntamente, así trataba a Aislinn Derbez y a María José del Valle Prieto: "Se les desea lo mejor, pero que fuerte que lo mismo que le decias a tu esposa Aislinn, tan pronto se lo dices tan fácil a la nueva, aveces se ve como si advirtieras que solo es temporal como siendo conciente de que no estaras con ella en una relacion larga.", o "No ma... ayer le decías eso a Aislinn, quiérete rey".

Algunos seguidores más señalaron que Paulina Burrola y Aislinn tienen un gran parecido: "Pensaba que era Aislinn. Se parece", "¿Es hermana de Aislinn? Son como dos gotas de agua", "Se parece a su ex", "Es igualita a la Derbez", "Ella es tan parecía a la ex de él, Aislinn Derbez. Son casi como gemelas", detallaron, entre risas, algunos seguidores del famoso en la sección de comentarios.

