Se quitó la vida: Hallan muerto de un balazo a famoso actor; deja helados su doloroso adiós

Los Ángeles, Estados Unidos.- Tras confirmarse su fallecimiento este miércoles 14 de diciembre, revelan la causa de muerte de un famoso actor y bailarín, quien fue hallado sin vida con un disparo en la cabeza en un hotel. Se trata de Stephen 'tWitch' Boss, quien participó en el reality show de baile So you think you can dance y como el productor y famoso DJ del programa de entrevistas de la conductora Ellen DeGeneres.

Stephen fue encontrado sin vida a los 40 años y según indicaban los primeros reportes, se había quitado la vida. De acuerdo con el portal TMZ, su ahora viuda Allison Holker acudió a una estación de Policía de Los Ángeles este martes ya que estaba desesperada, pues reportó que el actor se había ido de casa sin su automóvil, algo que no era típico de él. Stephen no solo fue DJ y bailarín, sino que debutó en la actuación, interpretando a 'Jason' en Step Up y también estuvo en Magic Mike XXL.

Ahora, tras especulaciones y dolorosas despedidas por su repentino deceso, el médico forense del condado de Los Ángeles confirmó que la causa oficial de muerte de Stephen lamentablemente ha sido declarada un suicidio debido a la herida de bala que el DJ tenía en la cabeza, por lo que se cerró oficialmente la investigación. Según Page Six, fue encontrado sin vida en el baño de su habitación de hotel en el Oak Tree Inn en Encino, California, a solo 14 minutos a pie de su casa, el pasado martes 13 de diciembre.

Stephen 'tWitch' Boss con Ellen

Por otra parte, trascendió que la Policía respondió a una llamada del hotel alrededor de las 11:20 a.m. hora local, debido a que la esposa de Boss, Allison Holker, alertó sobre la desaparición de su esposo. Tras la noticia de su trágica muerte, los amigos y familiares más cercanos de Boss, incluida su esposa, le rindieron tributo en las redes sociales. Aunque para muchos no había dado señales de que algo andara mal, pues apenas hace unos días celebró su noveno aniversario de bodas con Holker, habló previamente sobre sus problemas de salud mental.

Stephen 'tWitch' Boss (QEPD)

"A veces, me enfrento a tomar una decisión que es la mejor opción posible que puedo tomar en ese momento dado. Ahora bien, ¿será la elección perfecta? No. ¿Hará que me caiga? Tal vez, y si es así, tienes que volver a levantarte muy, muy rápido y aprender la lección y luego seguir adelante porque eso es lo que hace la vida", dijo Boss en un podcast en 2017. El actor y su esposa se casaron en 2013 y tuvieron tres hijos. En sus cuentas de Instagram, ambos publicaban fotos y videos familiares.

