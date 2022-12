Televisa hunde a TV Azteca: Andrea Legarreta impacta al mandar fuerte mensaje a Ingrid Coronado

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras más de 20 años en el programa Hoy, Andrea Legarreta deja en shock por sus declaraciones sobre Ingrid Coronado luego de que la exconductora de Venga la Alegría afirmara que buscaba competirle a Andrea cuando estaba en las filas de TV Azteca. La esposa de Erik Rubín, quien está a punto de perder su contrato de exclusividad en Televisa para finales de año, no pudo contener su opinión y soltó la lengua sobre la exesposa del fallecido Fernando del Solar.

Ya que en México la principal competencia televisiva ha sido entre Televisa y TV Azteca durante más de 25 años, esta se ha marcado con el paso de los años gracias al éxito de sus programas matutinos Hoy y Venga la Alegría, respectivamente. No obstante, en una entrevista con Yordi Rosado, Ingrid Coronado sorprendió al declarar que cuando decidió regresar al Ajusco justo en el momento de terminar su primer matrimonio de Charly López, tenía un propósito bien establecido: "competir con una de sus conductoras favoritas".

Ingrid Coronado y Andrea Legarreta

"Me dijeron 'Bienvenida, ¿qué quieres hacer?'. Mario San Román que lo quiero y lo adoro, siempre fue como mi padrino. Y le dije: 'Mi conductora favorita es Andrea Legarreta, le quiero competir’ y me dijo 'Va, vamos a hacer Venga la Alegría'", reveló Ingrid. Tras el revuelo que causaron sus declaraciones, Andrea Legarreta fue cuestionada por el programa Chisme No Like para conocer su opinión al respecto, a lo que la esposa de Erik Rubín contestó con un fuerte mensaje:

“Alguna vez Ingrid me lo compartió y me conmovió mucho, al final lo que tú buscas cuando haces tú trabajo y tratas de hacerlo lo mejor posible, con errores, equivocaciones y demás, sabiendo que somos humanos, buscas tener un buen resultado en alguien más y de pronto te encuentras gente del público que te dice 'me acompañaste en esta pérdida, me hiciste reír, mi papá te quiera mucho, te recuerdo por...', pero que una compañera como Ingrid lo diga, a veces no es fácil”.

De la misma manera, Andrea recalcó lo significativo que fue para ella conocer estas declaraciones por la propia Coronado. "En este medio decirle a alguien, chulearla en su trabajo, el físico, la ropa, su talento, lo que sea, no lo ves tan fácil. Sí me parece un acto muy hermoso, muy humilde de su parte, porque además sin duda le ha ido muy bien, es una chica que se ha esforzado muchísimo, que tiene mucho ángel, y sin duda un estilo que ha marcado también dentro de lo suyo y yo se lo agradezco mucho", manifestó.

Por otra parte, luego del reciente reencuentro del grupo Timbiriche para celebrar estas fechas decembrinas, Andrea dejó entrever que próximamente los integrantes de dicha banda, entre los que se encuentra su marido, informarán sobre sus planes laborales: "Si ellos no han dicho nada, yo no supe nada... la verdad es que bueno, se aman, y sé que tienen planes juntos de diferentes cosas, eso es lo que te puedo decir. No sé cuánto, pero sí hay planes padres para todos ellos", concluyó con una gran sonrisa.

Fuente: Tribuna