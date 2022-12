Televisa: Tras salir del clóset, Galilea Montijo admite pleito en 'Hoy' y 'renuncia' al programa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras más de 15 años en el programa Hoy, la conductora Galilea Montijo abandona el popular matutino de Televisa y admite lo que se ha rumorado durante años: que ha tenido pleitos con integrantes. Y es que la tapatía, quien salió del clóset hace unos meses al revelar que sería "heteroflexible", hizo tremenda confesión en el programa Netas Divinas, alejada de los foros de la competencia de Venga la Alegría de TV Azteca.

La tapatía estuvo presente en el programa especial por Navidad y Año Nuevo de Netas junto a Paola Rojas, Consuelo Duval y Daniela Magún, y dejó en shock con su confesión. Y es que Galilea reveló que como en todo trabajo, no siempre se ha llevado bien con todos sus compañeros, por lo que sí ha tenido que lidiar con algunas enemistades que formaron parte del matutino Hoy. ¿Tiene una rivalidad con Andrea Legarreta?

Instagram @programahoy

La presentadora de 49 años, quien debutó en las filas de la televisora de San Ángel en 1995 participando no solo en programas como Vida TV sino también en telenovelas como La Verdad Oculta y Tres Mujeres, abrió su corazón cuando fue cuestionada por la ocasión en que ha exagerado en algo y luego ha tenido que pagar las consecuencias en una sección del programa transmitido por Unicable, a lo que inmediatamente contestó:

"Exagero en mis cariños, en el drama no creo que sea como muy de drama, pero sí exagero como en mis cariños, pero no me arrepiento de exagerar en eso o de exagerar mis cariños, o de demostrar mis cariños, porque cuando quiero, quiero mucho, y cuando no quiero también lo demuestro. Entonces también luego me paso un poquito, porque no se me da esta parte de (falsedad)", señaló Gali, quien se ha dicho tendría pleitos con famosas como Marisol González y Cynthia Urías.

Galilea destacó que el ser sincera sobre su afecto a las personas es lo que en ocasiones la ha metido en problemas, pues así como expresa su amor, es clara cuando algo no le parece: "Eso me ha traído muchas consecuencias, no me caes bien y te lo hago saber (...) pero esta parte de cuando alguien no me cae bien, lo hago saber sin ser maleducada, probablemente soy como muy frontal en esta parte (...) no abro mucho la puerta de mi hogar a todo el mundo, sino a personas que sé", sostuvo.

De la misma manera, aseguró que también se ha encontrado con individuos que no la toleran: "También agradezco cuando alguien me hace saber que no le caigo bien, yo prefiero mil esas personas que me lo hacen saber", expresó. Finalmente, ante la pregunta directa sobre lo que hace cuando esta situación se presenta en el trabajo, Montijo reveló que ya ha vivido este escenario en el programa Hoy de Televisa, el cual abandonó unos días por vacaciones tras renunciar en vivo hace unos meses (en tono de broma).

"Sí, convivimos, o sea, y luego en el trabajo pasa mucho, porque digo, nos pagan para entretenerles, que es algo que no pasa aquí, ni me pasa en Hoy... me ha pasado en Hoy con ciertos personajes, personajes que han pasado, ni siquiera que se han quedado, pero nos lo hemos hecho saber, porque no es que vamos a ser amigas, o amigos, porque pasa con hombres y con mujeres, pero yo prefiero las personas frontales siempre", finalizó. Cabe recordar que ya había admitido públicamente que no tuvo una buena relación con Lilí Brillanti, sin embargo, se desconoce si hablaba de alguien más ya que no dio nombres.

Fuente: Tribuna