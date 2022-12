Tras pleito en 'VLA' y vender cubrebocas para vivir, actriz vuelve a Televisa enferma y de luto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Se acaba de confirmar que una famosa actriz, quien durante la pandemia tuvo que vender cubrebocas para sobrevivir e incluso se dijo que había acabado en quiebra, renovará su contrato en Televisa y la noticia dejó en shock a sus miles de fans. Se trata de la talentosa Lorena de la Garza, quien este 2022 se reactivó en la televisión con la serie Tal para cual siendo un éxito y por ello los ejecutivos autorizaron una segunda temporada.

Lorena ha actuado en programas y telenovelas como Como dice el dicho, Muchachitas como tú, Velo de novia, Doble Sentido, +Noche y más recientemente en el remake de Dr. Cándido Pérez. Y aunque es una de las mexicanas más talentosas, su carrera se ha manchado por varios escándalos como el pleitazo que tuvo con Horacio Villalobos, conductor del matutino Venga la Alegría, que la criticó por su edad.

El presentador le recomendó a la también cantante que se vacunara en México porque ya le "tocaba" porque estaban vacunando a los adultos mayores, pero esta no se quedó callada y le pidió que no se metiera: "Como decimos en México: ‘ya siéntese señora’. Usted no tiene nada que decir... Usted no sabe ni hablar ni cantar ni actuar ni conducir, ¿Qué hace en México? Lo deberían de desterrar... viejo payaso, ridículo".

De la Garza, quien padece una rara enfermedad desde hace más de una década y se trata de disautonomía cardíaca, se hizo famosa luego de participar en el exitoso programa La Hora Pico interpretando al personaje de 'Nacasia' y aunque ya tenía años alejada de este personaje durante este 2022 regresó con su spin off titulado Tal para cual al lado de Consuelo Duval. Y como la primera temporada fue todo un éxito, los productores ya anunciaron que habrá otra entrega.

"Debido a su éxito, se confirma la segunda temporada de la serie de comedia 'Tal para cual', estelarizada por Consuelo Duval (Nacaranda) y Lorena de la Garza (Nacasia)", anunció Televisa Univisión en un comunicado de prensa. La serie donde también actúan Reynaldo Rossano y 'La Pelangocha' se colocó como la emisión más vista de la franja nocturna de la TV abierta y evidentemente destrozó los niveles de rating de TV Azteca.

Consuelo Duval presumió la buena noticia

Cabe resaltar que hasta el momento Lorena no se ha pronunciado por la buena noticia de su renovación de contrato en Televisa pues tiene varios días alejada de las redes sociales ya que se encuentra de luto. La intérprete de 48 años de edad se mostró devastada cuando falleció Tere Herrero, esposa de Rubén Cerda, a quien consideraba su "mamá teatral" y así la despidió: "Gracias por tanto y por todo. Gracias por escuchar, por los viajes, las risas, las borracheras, los enojos, las lágrimas, las netas, los consejos, los encuentros, los desencuentros, los pellizcos de cachete y por tanto amor".

