Tras reproche de Sasha, Yordi Rosado ofrece disculpas; entrevista a Luis de Llano fue el problema

Ciudad de México.- La noche del pasado 12 de diciembre, la cantante Sasha Sokol se manifestado a través de la red social Twitter luego que Yordi Rosado lanzara a través de su canal en YouTube una entrevista hecha por Adela Micha donde ambos abordaron el tema de la entrevista que el excolaborador de Otro Rollo le hizo a Luis De Llano, creativo de Televisa a quien cantante había señalado por abuso sexual.

En las redes sociales, la exintegrante de Timbiriche recordó que le había pedido a Rosado bajar la entrevista de la plataforma de streaming pues darle la oportunidad a De Llano de expresarse era solo una forma de justificar lo que corresponde a un delito, pues en este espacio, el productor remarcó que mientras sostuvo una relación con la internet de Serás el aire, ambos tenían un noviazgo pese a que ella tenía solo 14 años de edad.

"Yordi: no te faltó experiencia, te faltó empatía. Por supuesto que no tienes culpa de lo que tus invitados te cuentan; pero tienes la responsabilidad de tu respuesta ante lo que escuchas (:..) Mientras hacías esas preguntas pensabas en el rating que tendría tu programa… No pensaste en mí. Ni en mí a los 14, ni en mí hoy. La empatía se tiene o no se tiene. Tú, no la tuviste", escribió Sokol en Twitter.